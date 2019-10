Peligran los Juegos de Tokio en TVE Los presupuestos actuales del ente son una prórroga de los de 2018, sin partidas extraordinarias para uno de los grandes eventos deportivos internacionales JULIÁN ALÍA Madrid Martes, 22 octubre 2019, 00:33

Los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 pueden ser los primeros de la historia que no se vean en España por TVE. Lo reconoció este lunes la administradora provisional única del ente público, Rosa María Mateo, que habló del riesgo existente de que la corporación no pudiese hacerse con los derechos para retransmitir la próxima cita olímpica. Por este motivo, comentó que había pedido colaboración al Gobierno para garantizar el presupuesto necesario, ya que las cuentas que están actualmente en vigor son una prórroga de las aprobadas en 2018, y no tienen una partida extraordinaria para ello.

Actualmente, los derechos de los Juegos Olímpicos en Europa son propiedad de Discovery Communications. Fue en junio de 2015 cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) vendió por 1.300 millones de euros los derechos televisivos de los Juegos de Olímpicos de Tokio de 2020 y de París de 2024, así como los de Invierno de Pyeongchang de 2018 y de Pekín de 2022, al grupo propietario de Eurosport, pero el contrato con el COI obliga a la emisión de al menos 200 horas en abierto.

Así, Discovery Communications podría ofrecer esa parte del evento mediante alguno de sus canales en abierto o vender esos derechos, o su totalidad, a otra cadena. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo con TVE, significaría la primera ocasión en la que la televisión pública española no da cobertura a la cita deportiva más importante del mundo. Algo que, de momento, es lo más probable que ocurra. De hecho, «el presupuesto actual de RTVE es el de 2018, que ha quedado prorrogado y no contempla recursos para hacer frente a los costes necesarios para retransmitir los Juegos Olímpicos», según la respuesta de Rosa María Mateo a una pregunta parlamentaria de la diputada del Partido Popular Macarena Montesinos.

Llamamiento a Moncloa

Aparte de asegurar que era un asunto «prioritario» y que la corporación estaba «poniendo todos los esfuerzos necesarios» para «encontrar un resultado satisfactorio para todos», la administradora también reconoció que había contactado con los ministros en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, y de Cultura y Deporte, José Guirao. Mateo añadió que también se encuentra a la espera de una respuesta por parte de Moncloa, ya que ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que destacaba «la importancia y la relevancia que tienen los Juegos Olímpicos para los españoles y para todos los ciudadanos que viven en el país».

En la Unión Europea, solo Bélgica y España son los países cuyas televisiones públicas todavía no han adquirido los derechos de Discovery Communications.

Para los Juegos de Río de Janeiro de 2016, TVE destinó un presupuesto total de 54,5 millones, de los cuales 50 fueron para los derechos de emisión y el resto se repartieron entre gastos logísticos, medios técnicos, dietas y alojamientos para los 129 profesionales que se desplazaron. En aquella ocasión, la cadena pública fue vista en algún momento por 31.959.000 personas pese a que el cambio horario no acompañaba. Ahora, en un mal momento de audiencias, podría quedarse sin uno de esos eventos a la que se le asocian automáticamente. En Río compitieron 10.500 deportistas y se acreditaron 25.000 periodistas. Su audiencia televisiva superó los 4.000 millones de espectadores en todo el mundo.