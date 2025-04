Paula Leitón reivindica el tren y vuelos baratos para Extremadura en La Revuelta

R. H. Badajoz Jueves, 19 de septiembre 2024 | Actualizado 20/09/2024 10:41h. Comenta Compartir

Los Juegos Olímpicos de París dieron un oro a Paula Leitón, pero también abrieron una puerta a los 'haters', que encontraron un nuevo objetivo sobre el que fijar sus comentarios tóxicos y menosprecios. Eso es lo que le ocurrió en agosto a la jugadora internacional de la selección española de waterpolo femenino de origen extremeño (la rama paterna de su familia es de Higuera de Vargas), y que este jueves ha sido la invitada de La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE.

La jugadora ha empezado comentando que el Comité Olímpico «no le dejó subir con la bandera de Extremadura» al acto de entrega de la medalla de oro. «Así que me tocó guardarla», ha comentado Leitón. «Di alguna reclamación de tu tierra. Habla de lo del tren», ha instado Broncano. Así, que dicho y hecho, «que me lo digan a mi que cada vez voy tengo que hacer 11 horas de coche», ha respondido la campeona olímpica, quien ha pedido un tren digno y la bajada de precios de los billetes de avión.

A pesar de no haber nacido en Extremadura, Paula Leitón pasa mucho tiempo por aquí. «Yo nací en Barcelona pero mi padre y mi pareja son de un pueblo de Badajoz», este es el motivo por el que Paula baja con frecuencia a Higuera de Vargas, donde este verano fue homenajeada por los vecinos y fue pregonera de las fiestas.

«Debajo del agua pasan muchas cosas», ha comenzado a contar la jugadora tras detallar en qué consiste la posición de boya de Paula Leitón. «Hay compañeras a las que le han mordido, en cualquier parte del cuerpo. Las imágenes no se ven, pero hay alguna que otra estirada de bañador para hacer daño».

"Los comentarios no me afectaron pero hay que medir las cosas que decimos. No sabemos a quiénes les va a llegar y de qué manera les va a afectar. Tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que me dicen"@PaulaLeiton4 👑 pic.twitter.com/As4P21bUuD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 19, 2024

Obviamente no podía faltar el tema que hizo viral la imagen de Paula tras los Juegos Olímpicos de París. «No se si quieres volver a hablar, pero me gustó como contestaste a los tontos que se metieron con tu cuerpo», ha indicado Broncano. «Es por los cuerpos normativos. La diversidad de cuerpos es enorme. Los comentarios no me han afectado, me fui de vacaciones igualmente. Pero al final tenemos que medir las cosas que decimos. No sabemos a quién le va a llegar y cómo les va a afectar. Yo no debería asimilarlo, porque no debería pasar. Tengo la espalda muy grande para que me resbale», ha zanjado la campeona.

La competidora con orígenes extremeños (la rama paterna de su familia es de Higuera de Vargas) se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de París tras imponerse España en la final a Australia. Leitón juega de boya, una posición en la que prima la envergadura, porque su función es bregarse con las defensoras en una zona céntrica del ataque e implica mucho contacto. Fruto de ese evento de gran repercusión mediática el público general ha podido seguir las evoluciones del conjunto de Miki Oca y aunque una gran parte de las interacciones se han dirigido a elogiar el extraordinario papel del combinado nacional, también ha habido críticas y no precisamente respecto a la actuación y el juego, sino que se han polarizado hacia el físico de la jugadora catalana, que ha sido víctima de algunos mensajes ofensivos de índole gordofóbica sobre los que ella misma se ha referido con elegancia y sin tapujos, dando una auténtica lección de una precoz madurez pese a sus 24 años que le han llevado a acudir en la cita francesa sus terceros JJ OO. «Acabo de ganar un oro olímpico, que es el sueño que tengo desde que soy una enana. Ni los he mirado esos comentarios, solo he visto los de familiares, amigos y gente que se alegra por el triunfo y por la gesta que ha conseguido España», comentaba respecto a unos mensajes de los que sí ha sido consciente por sus allegados y por cierto revuelo generado.

Paula Leitón, que mide 1,90 metros y pesa alrededor de 90 kilos, responde que se siente orgullosa de su cuerpo y que lo trabaja acorde a la preparación que le precisa su profesión actual. «Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte», comentaba acerca de los estereotipos asociados a cuerpos normativos.

Ha tratado de restar valor y protagonismo a quienes se han dedicado a menoscabar su éxito enfocándose en cuestiones relacionadas con su apariencia, pero sí ha querido advertir del peligro que pueden generar: «Si tienen que seguir con estos comentarios que piensen un poco en las personas a las que puede hacerles daño. A mí no me afecta, pero a alguna niña quizás sí».

En este sentido, en una entrevista concedida a RTVE añadía: «Decido dar una respuesta porque a mi me daba igual. Yo me quiero muchísimo, pero también era necesario para las personas que no saben quererse. Que sepan la diversidad de cuerpos que hay en nuestro planeta. Cada uno es diferente y tenemos que querernos y respetar nuestro cuerpo».