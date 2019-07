Entrevista Patricia Conde: «Es imposible manejarse sin humor» Patricia Conde. / Movistar La pucelana presenta, junto a Ángel Martín, 'Dar cera, pulir #0' (Movistar) JULIÁN ALÍA Lunes, 1 julio 2019, 20:26

De vuelta a su «segunda casa», pero en el sótano, Patricia Conde (Valladolid, 39 años) se sienta de nuevo junto a Ángel Martín para capitanear 'Dar cera, pulir #0', el programa de Movistar (22:00 horas) que saca las vergüenzas de la plataforma. «Grabamos desde un sótano porque nos hacía gracia autocriticarnos. Como diciendo: 'No nos dan ni un plató'».

- ¿Van a intentar escalar pisos o están bien ahí?

A todos nos encanta el plató de Buenafuente; nos flipa ese patio de butacas con esas cortinas rojas, pero si en el sótano estamos a gusto, ¿por qué vamos a cambiar? Al final, te haces con el espacio y estás como en tu casa.

- ¿Cómo surgió el proyecto?

En la segunda temporada de 'WifiLeaks' ya sabíamos que no se iba a renovar, pero que querían contar con nosotros, así que lo que hicimos fue coger lo mejor de 'WifiLeaks'. ¿Por qué no hacemos solo 'sketches'? El plató sobra, ¿para qué tan grande? Si al final, lo que realmente importa son las personas. Vámonos a un escenario pequeñito, como en 'Sé lo que hicisteis'. Imagino que en los tiempos que corren no te puedes meter mucho con el vecino, pero es que nos sobra contenido en Movistar. Yo hablaba mucho con Ángel y con Movistar, y en aquellas reuniones se decidió hacer 'Dar cera, pulir #0'.

- ¿Es necesario reinventarse siempre?

Necesitamos reciclarnos y seguir avanzando. Al final, si no te mueves, te mueres, que es lo que dice Brad Pitt en 'Guerra Mundial Z'. Me gusta mucho esa metáfora. La escuché y pensé: 'Es que Brad, además de guapo es listo' (risas). Si no sales, si no te mueves y haces cosas nuevas, te estancas. Este programa está muy bien, es muy bonito y estamos muy contentos, pero no sé lo que voy a hacer el día de mañana.

- ¿Cómo ha sido volver a hablar de la televisión?

A mis amigos y a mí nos gusta hablar de series y de formatos. Lo vemos todo bajo demanda porque no tenemos tiempo real de sentarnos a ver un programa que está fijado a tal hora, con sus anuncios. Hace muchos años que no veo la tele de la manera de la que hablábamos en 'Sé lo que hicisteis'.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado hacer en televisión?

Disfruté muchísimo con la serie 'BuenAgente'. Me gustaba mucho hacer de policía y ponerme el uniforme por la mañana, con el que ya se te viene la mala hostia sola, con la pistola, con las esposas. Disfruto mucho cuando aprendo cosas nuevas, pero también cuando me siento con Ángel y hablamos: '¿Has visto esta serie? ¿Has visto el final de 'Juego de Tronos? ¿Qué te ha parecido?' Y nos reímos muchísimo, sobre todo cuando no podemos. Es curioso, pero nos pasa cuando hay jefes cerca, en esos momentos en los que no podemos hacer determinados comentarios. Con Ángel siempre he disfrutado.

- ¿También en 'WifiLeaks'?

Incluso en 'WifiLeaks', aunque muchas veces estaba todo desbaratado. Cuando los que están en frente no se ponen de acuerdo, tú dices: 'Por favor, que haya paz. Yo vengo aquí y quiero que seáis todos amigos'. Porque yo me beneficio de ese buen rollo. Soy muy sensible y muy tímida, y cuando veo el terreno allanando y a todos felices, pienso: 'Qué fácil va a ser esto', y no me cuesta nada sonreír. Y cuando veo desastre. no quiero estar.

- ¿Qué pensó cuando Movistar decidió llevar a cabo el programa?

Que nos demostraba que quieren reírse de ellos mismos. Yo creo que sin sentido del humor sería imposible manejarse en el día a día. Me compadezco del que no lo tiene.