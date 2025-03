Pablo Motos denuncia la «mala praxis» de RTVE tras la polémica con Broncano

Fernando Morales Madrid Lunes, 25 de noviembre 2024, 22:40 | Actualizado 23:43h. Comenta Compartir

Pablo Motos acusó directamente a RTVE de «mala praxis» tras la polémica generada el pasado jueves tras la denuncia que hizo David Broncano del veto que realiza 'El Hormiguero' al exigir exclusividad a sus invitados. «Esto es más propio de la desinformación que de una televisión pública», denunció Motos al asegurar que RTVE no les llamó, a pesar de la importancia que le dieron al tema en sus informativos, para conocer la «realidad, como si hicieron otros medios». «La televisión pública omite el primer deber del periodismo que es contrastar la información», continuó quien al principio de su programa denunció que tanto él como su equipo habían sufrido una «agresión» a la que no tenía «más remedio que responder».

La respuesta llegó en los últimos minutos del programa al lamentar que «lo hubieran convertido en un asunto de Estado». Motos denunció que el Telediario del viernes abriera el informativo con la polémica generada por David Broncano en un día en el que «había informaciones sobre Aldama y acusaciones al Gobierno de corrupción». «Hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar», continuó Motos, que si bien aceptó que durante años ha aguantado «bromas de mal gusto hacia él y su equipo», lo que no iba a tolerar era que se faltara «a la verdad». Menos, apostilló, «si se hace desde una televisión pública que pagamos todos los ciudadanos».

Pero según Motos, además, la denuncia de Broncano «no es cierta». Defendió el trabajo que hacen desde 'El Hormiguero' para ofrecer el contenido de mayor calidad posible y afirmó que la entrevista con Jorge Martín estaba acordada desde el pasado 29 de octubre. Además, el presentador de Antena 3 acusó a Broncano de ocultar la verdad al asegurar que la entrevista con el deportista la grabaron, solo que no la emitieron. Este extremo fue conocido, según Motos, gracias «a medios independientes que contaron la verdad» de lo ocurrido.

Ajeno a todo ello, 'La Revuelta' inició su programa con la imagen de un ciervo en el bombo, que el presentador dedicó a toda la «gente que vio el documental de ciervos del jueves pasado». Una «polémica», en palabras de Broncano, que Grison, para seguir en tono de humor, lamentó que la hubiera tapado la actualidad política: «Me jode que Aldama haya salido para hacernos una cortina de humo», dijo mientras Broncano aporreaba el bombo y el público vitoreaba.

Una vez empezada la entrevista, Broncano preguntó a Rigoberta Bandini, su invitada de este lunes, si había acudido al programa de Antena 3 en alguna ocasión, algo que ella negó. Así, el presentador hizo una pausa para asegurar que a él y a su equipo no les importaba donde fueran los invitados primero. Un programa en el que si bien no volvió a tratar el tema en profundidad, sí que lo cerró con Raul Cimas, una de las personas que más veces, según Broncano, los ha salvado cuando 'El Hormiguero' les quitaba los invitados. «Cuando he venido aquí y había invitado me he sorprendido, bromeó en los últimos minutos de un programa envuelto entre risas en la polémica.