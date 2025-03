Lo más apasionante que le ha ocurrido a la televisión en los últimos tiempos sucede a la hora de la cena. Nadie esperaba el 'sorpasso' ... de David Broncano a Pablo Motos, que ya no se puede justificar por la novedad. 'La Revuelta' ha puesto patas arriba las convenciones televisivas. No anuncia quién es el invitado, pero tampoco parece importar demasiado. Quién iba a pensar que Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga fueran 'trending topic'. O que una actriz eminentemente de teatro como Irene Escolar congregara más espectadores que la popular cantante Edurne.

La dejadez y pasotismo que fueron marca de fábrica en 'La Resistencia' no parecen ser tales si se analiza el éxito del programa. La génesis de 'La Revuelta' fue una cuestión de Estado, lo que ha acabado por beneficiarle. Da la impresión de que hay quien ve el espacio por militancia, por el puro despecho de restarle audiencia a 'El Hormiguero', aunque los contados audímetros no entienden de campañas. En realidad, Pablo Motos no ha perdido espectadores y ha obtenido unos resultados espectaculares en su regreso. Lo asombroso es que Broncano haya logrado que gente joven se siente en el sofá a las diez menos veinte de la noche, algo que nunca había ocurrido antes.

Nos despertamos con las audiencias del día anterior para celebrarlo o lamentarlo en las redes sociales. Una semana después, la carga de la prueba se ha invertido y es 'El Hormiguero' el que tiene que tirar la casa por la ventana para afianzarse en la parrilla. Ahí es nada conseguir al mismísimo Johnny Depp, que estará en el plató aprovechando su paso por el Festival de San Sebastián. Solo queda quitarse el sombrero ante David Broncano, que parece un zangolotino y reivindica el derecho a la vivienda de los jóvenes consiguiendo el aplauso de su público.