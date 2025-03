Comenta Compartir

El esclarecimiento de un crimen no me importa», sostenía Patricia Highsmith. «¿Hay algo más aburrido y artificial que la justicia? Tanto a la vida como ... a la naturaleza no les preocupa que a sus criaturas se les haga justicia. A mí me divierten las personas sin moral, porque poseen fantasía y agilidad mental».

Tom Ripley es, sin duda, el personaje más memorable surgido de la pluma de la escritora, un villano que, efectivamente, posee tanta amoralidad como agilidad a la hora de improvisar tras suplantar la identidad de un rico ocioso de eternas vacaciones en Europa al que ha dado matarile. Tras encarnarlo Alain Delon y Matt Damon en el cine, Andrew Scott protagoniza una serie de Netflix muy disfrutable... precisamente porque no parece una serie de Netflix. No hay nada de prisa a lo largo de los ocho episodios de aproximadamente una hora que siguen los intentos de Ripley por borrar sus crímenes. Una Italia de postal en contrastado blanco y negro es el escenario de sus andanzas, de una costa amalfitana salida de un anuncio de Martini a la decadente Venecia. Scott otorga un aire siniestro y antipático a su personaje, del que parecen sospechar todos los recepcionistas nada más verle. Como ocurre en los libros, Ripley es un asesino, pero queremos que no le pillen. Tampoco lo quería Highsmith, que en su última aventura literaria le sitúa en pueblecito cercano a Fontainebleau, felizmente casado tras haber hecho realidad sus sueños de lujo y refinamiento. 'Ripley' podría haber contado lo mismo en la mitad de episodios, de acuerdo, pero Steven Zaillian, guionista de 'La lista de Schindler' y director de la maravillosa 'En busca de Bobby Fischer', alarga las situaciones y se recrea en los escenarios como si quisiera chafarle las cosas al algoritmo.

