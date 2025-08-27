Puedes enamorarte del elefante, pero no puedes seguir informando del circo», aleccionaba Lou Grant a la corresponsal política del 'Los Angeles Tribune' tras haber ocultado ... su relación amorosa con un candidato, de quien cubre su campaña. La CBS estrenó 'Lou Grant' en 1977 al calor del Watergate, que había despertado la curiosidad por lo que ocurría en las redacciones. Sin embargo, la serie no llegó a España hasta 1980, en plena Transición y con los kioscos desbordantes de periódicos y revistas.

Yo era apenas un crío que no sabía que iba a acabar de periodista, pero ya entonces me quedé con los títulos de crédito, que mostraban la elaboración de un diario desde que se tala un árbol para convertirlo en papel. Todo el esfuerzo de los protagonistas acababa en unas hojas colocadas en una jaula para recoger las deposiciones de un pajarito. Hoy 'Lou Grant' quizá no contaría con el respaldo de muchos espectadores, que han renunciado a informarse y prefieren consumir los bulos que les llegan por su móvil. Los periodistas, sostienen, están todos comprados. El WhatsApp de mi cuñado resulta mucho más fiable.

Para testar este estado de desafección y constatar el pesimismo de la profesión, Filmin estrena el 8 de septiembre 'Mientras podamos preguntar', un documental con entrevistas a algunos de los periodistas más relevantes de nuestro país. «Nuestra profesión es preguntar, contrastar las respuestas que nos dan y ofrecérselas a nuestra audiencia. No hay más», resume Manuel Jabois, mientras Carlos Alsina añade la utilidad «en el sentido de entender las cosas que pasan». ¿Las redes sociales? «Ni son un medio de comunicación ni una fuente de información», reta Ignacio Camacho, mientras la mayoría reconoce al primer culpable de la crisis reputacional: nosotros mismos.