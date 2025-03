¿Qué debe sentir Pablo Motos al descubrirse 'trending topic' todos los días? Ahora que el éxito de los programas se mide a golpe de ... tuits, memes y vídeos virales, 'El hormiguero' nunca falla. Resucita Alfonso Guerra lamentando que ya no se pueden hacer chistes de gangosos ni de mariquitas y no solo logran casi tres millones de espectadores, sino que soliviantan las redes en un efímero #MeToo, que denuncia las presuntas advertencias del periodista valenciano a los humoristas que se ríen de él. Mientras, Motos acaricia su gato y hace caja.

Algunos actores y representantes te lo confiesan en privado. Van de mala gana a 'El hormiguero', «pero es que no hay otro programa para promocionar una película o una serie». La pregunta que cabe hacerse es, precisamente, por qué no hay más programas para hacerlo.

De acuerdo. Están 'La Resistencia', el 'Late Xou con Marc Giró' y hasta hace no mucho 'Late Motiv' de Buenafuente. Y, por supuesto, 'Días de cine'. Pero sus audiencias están a años luz de 'El hormiguero', que se ha convertido en escala obligada hasta para las estrellas de Hollywood que visitan nuestro país.

Sigue siendo una incógnita para este humilde cronista qué engancha al público del ruidoso circo de Motos y sus colaboradores. Lo he intentado mil veces. Justo cuando la conversación con el invitado transcurre por cauces civilizados, como si estuviéramos en el añorado 'Lo más Plus', aparecen las hormigas, un mago, el científico loco o Perico el de los Palotes. Como si una conversación no bastara. Y lo más preocupante no son los comentarios rijosos de un señor de 58 años, educado en el machismo como el que esto suscribe, sino la conversión de un espacio de entretenimiento blanco en un púlpito para hacer política.