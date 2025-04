Karlos Arguiñano trocea pimiento verde y su reflexión se hace viral: «A mí me ha sorprendido. ¿Sabéis por qué se llama la polla? Porque está ... encima de los huevos». El cocinero de Zarautz ni siquiera se ríe, como tras uno de sus chistes verdes, sino que parece, efectivamente, sorprendido: «Casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla».

No es la primera vez que Arguiñano acaba en las redes sociales, pero sí que nunca hasta ahora se había afeado su humor desde ciertas voces. ¿Vamos a pedirle a sus 75 años que sea políticamente correcto en sus chascarrillos? Ningún otro comunicador ha hecho tanto por enseñar a cocinar a un país. Antes de que conociéramos el significado de la esferificación, los 'smoothies' y los 'food trucks', Arguiñano ya nos descubría cómo cortar cebolla flexionando los dedos para no llevárselos con el cuchillo. O la manera de que las manos no huelan a ajo después de laminarlo: poniéndolas bajo el agua del grifo sin frotar.

Al cocinero vasco le honra no haber querido participar nunca en programas tipo 'MasterChef'. Tomarse la cocina como una competición y jugar a ser el sargento de hierro en 'realities' que explotan los bajos instintos no van con él. Arguiñano prefiere, como los buenos cocineros, hacer feliz a los comensales en la mesa y defender el placer de dar de comer con esa alegría y sentido epicúreo que también comparte su paisano David de Jorge. Sus chascarrillos sobre el conejo en los años 90 ya no hacen gracia en nuestros días, de acuerdo, ¿pero van a cancelar a un señor que lleva saliendo en pantalla ininterrumpidamente desde 1989? En su despedida de la temporada en Antena 3 este lunes se disculpaba: «Si en algún momento alguien se ha sentido molesto con un comentario mío, pido perdón como siempre».