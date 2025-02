Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina triunfan en la primera semifinal del Benidorm Fest

Fernando Morales Miércoles, 31 de enero 2024, 00:45 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Reivindicación y empoderamiento. Son las palabras que definen la primera semifinal del Benidorm Fest en la que Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina se convirtieron el martes por la noche en los primeros cuatro grupos en estar un paso más cerca de conseguir el ansiado billete para representar a España en Eurovisión 2024, que se celebra en Malmö (Suecia) el próximo mes de mayo. Atrás quedan ya Lérica, Quique Niza, Mantra y Noan. Estos cuatro artistas no consiguieron atraer ni al público ni al jurado de la tercera edición del Benidorm Fest, que continuará este jueves con su segunda tanda para llegar a la final del sábado próximo con los ocho candidatos para conseguir el micrófono de bronce.

Nebulossa y su aclamado 'Zorra', con 149 puntos, fue la favorita en una noche en la que el Palacio de Deportes l´Illa de Benidorm volvió a convertirse en el epicentro de la música española, aunque fuera por una hora. Allí se congregaron ocho grupos musicales con diferentes propuestas y un estilo casi predominante. El pop, con combinaciones de rock o incluso el más clásico en la voz de Mantra, que fue muy bien acogido por la audiencia aunque no tanto por el jurado, fue lo más escuchado en una gala en la que las que partían como favoritas fueron las que consiguieron imponerse para la final.

Aún así, todos candidatos, a pesar de que no ganen, que aspiran a convertirse en un fenómeno musical como ya ocurriera el pasado año con Vicco y su bailable tema 'Nochentera'. Ella fue precisamente una de las encargadas de amenizar una noche, junto a Abraham Mateo, en la que la polémica eurovisiva sobrevoló el Fest tras no haber invitado a la ganadora de la pasada edición, Blanca Paloma. «No hace falta ganar para triunfar», llegó a decir Ruth Lorenzo, una de las presentadoras de la gala junto a Marc Calderó y Ana Prada.

Eurodramas aparte, la noche fue de amor y desamor. De quererse así misma, de empoderamiento pero también de aquellos que opinan de todo. Las apuestas de pop rock, pop electrónico y el pop más clásico, predominaron en una gala en la que Lérica, el primer dúo de la noche, intentó montar en su nave espacial a público y jurado, aunque sin éxito de despegue. La apuesta no consiguió convencer en una noche en la que triunfó el mensaje de empoderamiento, no solo de manos de Nebulossa sino también de Angy Fernández y su 'Se quien soy', un tema de pop-rock con el que la mallorquina puso en pie a todo el público del festival, incluso a la hora de pedir su voto.

Sofía los despertó

Pero lo cierto es que la noche no consiguió ser movida hasta la tercera actuación. Fue Sofía Coll, que volverá a subirse el sábado al escenario para intentar alzarse con el micrófono de bronce, la que despertó a un público poco envuelto en un ambiente eurovisivo tras la actuación de Noan. Era una de las apuestas de pop rock de la noche, con un estribillo desgarrador por la historia de duelo ante un desamor. Pero quedó en eso, en una canción más de un Benidorm tardío en cuanto a horas -terminó cerca de la 1 de la madrugada- y poco eurovisivo en cuanto apuestas. Y es que 'Here to stay', el pop electrónico de Sofía Coll fue lo que hizo despertar al público, casi media hora después del inicio del festival, con su pegadiza canción en tres idiomas y con un único y potente, como su puesta en escena, mensaje: «No importan las veces que uno caiga si vuelves a levantarte para luchar por tu objetivo». No rendirse es lo que canta y con lo que ahora luchará en la final.

Al igual que Miss Caffeina. Su 'Bla, bla bla' enganchó al jurado, que le otorgó la segunda posición dentro de su reparto de votos, pero que no gustó tanto ni a la audiencia ni al voto demoscópico. Aún así, la combinación de estos tres resultados hicieron a este grupo que lleva más de quince años sobre los escenarios ganarse una plaza en la final. Los únicos más conocidos del Festival pero que no consiguieron que el público los acompañaran en su canción.

Justo lo contrario a lo que ocurrió con Nebulossa, y eso que era la última actuación. «Ya sé que soy solo una zorra; Que mi pasado te devora; Ya sé que soy la oveja negra; La incomprendida, la de piedra». Son solo las cuatro primeras frases de una canción a la que el público se entregó haciendo los coros de 'Zorra'. Y es que aparte de ser el tema más reproducido del Benidorm Fest en las plataformas digitales, es el más reivindicativo de la edición. Un tema pop ochentero que critica a la sociedad que cosifica a la mujer. Aunque aún no es seguro que este mensaje sea el que España mande a Suecia. Habrá que esperar al jueves para conocer a los ocho finalistas de un concurso que celebra su tercera edición con una bajada en la variedad de estilos musicales en comparación con sus pasadas ediciones.