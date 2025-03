Naiara gana 'Operación Triunfo' con una arrolladora mayoría

Fernando Morales Martes, 20 de febrero 2024, 00:29 Comenta Compartir

A juzgar por las canciones elegidas, la gala final de Operación Triunfo 2023 prometía. Y cumplió. Emoción, ritmo, amor y muchas lágrimas. No solo de tristeza porque los 91 días de academia llegaron a su fin sino de alegría por parte de los seis finalistas por haber llegado a la gala 12. Aunque las de Naiara destacaron sobre las de Martin, Lucas, Juanjo, Ruslana y Paul. Con 26 años y de Zaragoza, de lo que ha presumido en numerosos momentos de la edición, se proclamó ganadora en una noche en la que los 16 concursantes se subieron por última vez al escenario e interpretaron, por primera vez, su himno 'Historias por contar'.

La gala empezó y, escasos segundos después, las lágrimas comenzaron a caer. Chenoa, presentadora de la edición y exconcursante del programa, se rompía tras interpretar junto a los seis finalistas 'Last dance'. «¡Guau, que regalazo me acaban de hacer! Uno de los más bonitos de toda mi carrera», aseguró Chenoa mientras la abrazaban los 'triunfitos'.

Los 16 concursantes, elegidos de entre 13.000 personas, pusieron el broche de oro a una edición en la que Naiara, que nunca tuvo que enfrentarse a una nominación, ni del público ni del jurado, eligió 'Sobreviviré', de Mónica Naranjo, para lograr una arrolladora victoria con el 49% de los votos. Lo cierto es que pocas sorpresas hubo. Llegaba como la favorita del programa quien aseguró que pasara lo que pasara se sentía ganadora por la evolución que había experimentado dentro de la academia. «No he podido ser más yo. Y estoy muy orgullosa de lo que he construido». Lo dijo antes de recoger el testigo de Nia, la ganadora de la última edición, celebrada en 2020 en TVE.

Y la GANADORA de OT 2023 es NAIARA 🏆 #OTGalaFinal 💙✨ ¡Enhorabuena, maña! 🤟🏻 ACELERAAAAAAAAAAA 💨 pic.twitter.com/QabazwkUBx — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 19, 2024

Pero si alguien puso al público a bailar, en plató o en casa, fue Paul. El granadino eligió 'Baby hello' de Rauw Alejandro para la gran final, aunque confesó durante la semana que hubiera elegido otra si no hubiera habido las complicaciones del programa con los permisos de las canciones. Sea como fuere, este aspecto legal no fue impedimento. Vestido de rosa, se quitó el traje de 'triunfito' para vestirse con etiqueta de artista. Lo demostró con el público entregado desde el segundo cero de la canción y lo confirmaron en las votaciones al darle el 26% de los votos, es decir, la segunda posición de la primera edición que se emite en Prime Video, y de la que difícil será conocer datos reales de audiencia. «Tú vas a tener un camino duro, Paul. ¿Sabes por qué? Porque eres cabezota y autocrítico. Y la libertad es el mejor de los estados, pero también es el más difícil. Te va a ir muy bien, disfrútalo», le espetó Buika, la miembro del jurado que tantos fans como 'haters' ha levantado a lo largo de estos tres meses.

Aunque entre el segundo y la tercera solo hubo un uno por ciento de diferencia en una noche en la que Lola Índigo, primera expulsada de la edición de 2017, anunció, tras su actuación en la final, un concierto en el Santiago Bernabeu en 2025. Ruslana, que a punto estuvo de abandonar la academia, y fue salvada en el último momento por el público en semifinales, consiguió un tercer puesto con la interpretación que hizo de 'Zombie'. Un estilo muy «suyo», como defendió durante la semana, y que llevó a la más joven de la academia, tan solo 18 años, a posicionarse por delante de Juanjo, a pesar de que este había conseguido el pase directo a la final. «Cómo interpelas al público y cómo miras a la cámara. Es muy guay. Vas a ser un referente y eso es importante para la gente», le comentó el jurado a la concursante. Y es que a actitud y firmeza no la gana nadie en el escenario.

Ruslana, que a punto estuvo de abandonar la academia, y fue salvada en el último momento por el público en semifinales, consiguió un tercer puesto con la interpretación que hizo de 'Zombie'

No en vano, fue Juanjo, cuarto de la final, quien aseguró haber experimentado un mayor cambio en su recorrido en OT. «La persona que sale no tiene que ver nada con la que entró. Aquí me han enseñado cosas que no estaban en mi cabeza. Me ha encantado, ha sido un lujo. Ha pasado todo a la vez, me han dado muchos 'clics' en la cabeza. De repente entiendo lo que es contar las canciones y ser más yo que nunca», reconoció tras su actuación de 'Without you'.

Emociones a flor de piel

Lo cierto es que aunque era una noche de celebración, los nervios, aunque más las emociones estuvieron a flor de piel. Lucas fue quien, a pesar de su resultado tras brillar con 'Pillowtalk' -quedó quinto- se llevó uno de los regalos de la gala. Antes de darse a conocer las votaciones, aparecieron en plató por sorpresa sus padres, a los que no veía desde mayo del pasado año. Aunque fue con Martin con quien la emoción inundó el escenario de OT. Incluso las lágrimas del propio concursante se dejaron ver durante la puesta en escena cuidada y sensible al milímetro que hizo de 'Golden hour'. Aún así, no fue suficiente. Se tuvo que conformar con un sexto puesto uno de los concursantes, a juicio de los profesores, «más polifacético» de la edición.

Y sí, el amor surgió, de nuevo, entre dos de los concursantes de Operación Triunfo. No fue hace tanto cuando los participantes ocultaban su sexualidad por lo que se pudiera decir. Y anoche esta realidad ya quedó atrás en la historia del programa. Los aplausos y vítores resonaron sobre el plató de OT cuando Martin declaró abiertamente su amor a Juanjo en el video recopilatorio de su paso por la academia. «Nunca antes había cantado en un escenario con una persona de la que estoy enamorado», aseguró al recordar la actuación que protagonizaron ambos de 'Got Only knows'. Unas palabras que tuvieron su correspondiente respuesta. «Mi pilar fundamental ha sido Martin», confesaba Juanjo al reconocer que «enamorado se canta diferente».

Temas

Chenoa