Muere Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del 'Un, dos, tres'

La amable, franca, contagiosa y simpática sonrisa de Mayra Gómez Kemp se ha apagado para siempre. La legendaria presentadora del 'Un, dos, tres... responda otra vez', su rostro más querido, murió este domingo a los 76 años, días después de haber sufrido una caída en su casa, donde residía sola desde la muerte de su marido, Alberto Berco, en 2021. La periodista y presentadora, una leyenda de la tele, había superado dos cánceres en los últimos años. El primero, diagnosticado en 2009, le afectó a la lengua y al habla. Tres años después otro tumor le atacó en la garganta.

Periodista, cantante y actriz, Gómez Kemp fue la primera mujer que presentó un concurso de televisión gracias a Chicho Ibáñez Serrador y su mítico 'Un, dos, tres', el programa que la encumbró como un referente para varias generaciones de españoles.

En sus memorias 'Y hasta aquí puedo leer…' (2014) hablaba de su infancia cubana y su posterior viaje a España, de sus comienzos como actriz y cantante, de todas sus vivencias en el concurso que la convirtió en una de las estrellas televisivas más queridas y recordadas del medio. Manuel Campo Vidal y María Teresa Campos presentaron un libro lleno de emoción que narraba también la historia de la época dorada de la televisión en España.

Hija de dos conocidos artistas cubanos, Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles, Mayra Gómez Martínez nació en La Habana el 14 de febrero de 1948. Sus padres se trasladaron en 1960 a Puerto Rico, después a Venezuela y a Miami. Era universitaria cundo empezó a trabajar en el cine con el nombre artístico de Mayra Christine.

En 1970 llegó a España y en 1971 comenzó a trabajar en una agencia de publicidad en Cataluña y en un programa de Radio Barcelona presentado por Joaquín Prat.

Se sumó al elenco de la versión teatral española de la famosa 'Rocky Horror Picture Show' en 1973 interpretando el papel de Magenta. Allí coincidió con el actor argentino Alberto Berco, narrador en la obra y su futuro esposo.

En 1976 debutó en televisión como actriz con papeles esporádicos en el mítico 'Un, dos, tres…'. Su primera aparición fue en el programa dedicado a 'Las 1001 noches' como una hurí. A pesar de no ser fija, sus apariciones fueron haciéndola más famosa hasta que dejó el programa en 1977.

Ese mismo año forma el Trío Acuario junto con María Durán y Beatriz Escudero, cosechando grandes éxitos con temas como 'Rema, rema, marinero'. Abandona el conjunto en 1978 para iniciar su carrera musical en solitario. Grabó un disco titulado 'Una Dama' y apareció en la película 'Donde manda patrón' junto a Manolo Escobar.

En 1978 se estrena como presentadora en el programa '625 líneas' y gana su primer TP de Oro. Presenta luego programas como 'Ding-Dong' o el Festival de Benidorm de 1980, antes de ponerse al frente del espacio infantil 'Sabadabada', luego 'Dabadabada'.

Estrella en el 'Un, dos, tres'

Chicho Ibáñez Serrador la rescató en 1982 para presentar en sustitución de Kiko Ledgard. el icónico 'Un, dos, tres…' con audiencias millonarias en una España con solo dos canales públicos. Fue su conductora durante seis años consecutivos y mereció otros tres premios TP de Oro a la mejor presentadora. «Si yo me la pego, todas las que presentaron después no lo hubieran hecho. Los directivos dirían 'una mujer no'. Rompí un techo de cristal y eso es muy bonito de sentir. Aunque también es verdad que cobraba la mitad que Joaquín Prat por presentar 'El precio justo'», confesó ante Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya'. Compaginó el concurso con sus trabajos en radio, presentando el programa 'Viva la gente' en Antena 3 Radio junto a José Antonio Plaza.

En Antena 3 TV protagonizó la primera retransmisión en directo de una privada: las campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol para recibir 1990 en las emisiones en pruebas del canal. Una tele que inauguró sus emisiones en enero con el programa 'La ruleta de la fortuna' que Mayra presentó hasta 1991. Se pasó a las autonómicas para conducir el programa 'Luna de miel'. Tras varios trabajos en autonómicas, presentó en el madrileño Canal 7 el espacio médico 'El ritmo de la vida' y el concurso culinario 'Tomates y pimientos' entre 1996 y1999 . Intervino luego en programas como '¡Ala…Dina!', 'El Club de Flo' (La Sexta) o 'A 3 bandas' (Antena 3). En 2008 pasó a ser contertulia en las mañanas de Aragón TV y en el magacín 'Sin ir más lejos'.

Lo hizo todo en la tele. Recibió en 2014 el premio Toda una Vida de la Academia de Televisión por su trayectoria. En 2015 dejó grabado su testimonio profesional para el archivo documental 'Tesoros Vivos de la Televisión' que custodia la academia y que reconstruye la historia del medio en España contada por sus protagonistas. «Quiero que la gente recuerde a la Mayra que vio, a la que tenía una dicción casi perfecta, a la que se veía todavía joven y guapa» dijo en su última entrevista e 'El Faro' de la Cadena Ser, en abril, tras anunciar su retirada, tras recibir el alta médica oncológica.

