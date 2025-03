Los Mozos de Arousa: «Hemos superado ya todas nuestras expectativas»

J. Moreno Martes, 20 de agosto 2024, 00:03 | Actualizado 01:03h. Comenta Compartir

Con un premio acumulado que ya suma más de 2,2 millones de euros en su casi año y medio en 'Reacción en cadena', el trío de los Mozos de Arousa va camino de convertirse en los participantes que más tiempo han perdurado en un concurso de televisión. «Lo vivimos con más nervios porque no nos queremos ir. Antes no teníamos apego al programa, pero ahora le tenemos cariño», confiesa Bruno Vila, uno de los integrantes de este carismático equipo gallego de concursantes que forma junto a sus dos amigos, los hermanos Borjamina y Raúl Santamaría. «También hemos superado ya todas nuestras expectativas. Si tiene que llegar un equipo que nos gane y perdemos, pues cobraremos por fin», comentan entre risas.

Fue el 25 de mayo de 2023 cuando este grupo de amigos se estrenó en el concurso vespertino de Telecinco, que presenta Ion Aramendi de lunes a viernes a las 20:00 horas. Se han superado cada día hasta convertirse prácticamente en imbatibles. Ahora, quieren pensar «a lo grande» y marcan en rojo en el calendario el que podría ser su próximo reto. «Hay un récord mundial que tienen los Lobos que es de permanencia en un concurso de televisión (505 programas en '¡Boom!'). ¿Por qué no imaginar que vengan los del Récord Guinness Mundial a darnos ese mérito?», señala Raúl, quien compagina el programa diario con la política como diputado por el PP en el Parlamento gallego. «Alfonso Rueda (presidente de la Xunta) sí que me ve en el programa. Me dicen que no deje el concurso. Para ellos es un orgullo tener un referente en televisión, en este caso en un concurso», admite.

Aunque la decisión de compaginar política activa con la televisión, según comenta, no le resultó fácil. Una parte de las redes sociales se lo echaron en cara. «A la gente que dice que va a dejar de ver 'Reacción en cadena' porque estoy en un partido u otro, les digo que si antes les gustaba, no entiendo por qué ahora no. Hay que respetar las ideas de todos y no hay que mezclar un programa de cultura general con la política», reflexiona.

Los Mozos de Arousa tienen claro que les ha cambiado la vida después de su popularidad en el formato de Telecinco. «A nivel económico vemos ahí una cifra que va subiendo, pero no somos conscientes. En nuestro día a día hemos tenido que aparcar nuestros trabajos, nuestros estudios... Nos paran por la calle en todos lados, no solo en Vilagarcía de Arousa», dice Borjamina. Su hermano Raúl asegura que es emocionante ver cómo niños fans del concurso se les acercan con sus padres: «Ser ese referente, esa imagen de algo positivo, es un orgullo».

Mordisco de Hacienda

Ellos sueñan con llevarse el bote del programa en cualquier momento. ¿Les da vértigo pensar qué va a ser de su vida al día siguiente? «El día que me vaya volveré a mi vida de antes con mucha más tranquilidad», responde Bruno, mientras que Raúl señala que le gustaría retomar las oposiciones de profesor y no dejar la política. «Yo estaba contento con lo que estaba haciendo antes, pero con salario mínimo tengo complicado el acceso a la vivienda, a tener un coche propio. Cuando acabe aquí, siguen las puertas abiertas a retomar mi vida pasada con un colchón muy importante», revela Borjamina.

Del premio final que consigan, Hacienda se llevará un buen mordisco. «Es casi la mitad, es como dividir contando con otra persona más en el equipo. Pero al final queda un colchón muy grande», indica Raúl. Sin embargo, su compañero Bruno es más tajante. «A mí me parece muy bien porque siempre hemos disfrutado de servicios públicos», indica. «Veníamos de familias más humildes que aportaban menos porque no podían. Ahora nos toca a nosotros ser los que aportan más», apostilla.

En el plano televisivo, los Mozos de Arousa se han convertido en unos duros rivales para 'Pasapalabra'. «Podemos convivir perfectamente», reivindican. Sin embargo, no descartan aceptar las campanadas con Ion Aramendi en el caso de que Telecinco les propusiera como presentadores. «Dar las campanadas sería algo grande. Es el día más importante para las familias. Si somos parte de ellas, pues mira qué bien. Y ya si fuera en Galicia, incluso en Vilagarcía de Arousa. ¿Por qué no?», concluye Raúl.