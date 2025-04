J. Moreno Domingo, 20 de abril 2025, 00:07 Comenta Compartir

Llegó a 'La Favorita' caracterizada por la dureza de sus formas y se convirtió en la mejor jefa de sala de restaurantes. La actriz Andrea Duro (Fuenlabrada, Madrid, 33 años) interpreta a Ana Ferrer en la ficción que emite Telecinco este lunes (22:00 horas). La serie cuenta la historia de la marquesa Elena de Valmonte (a quien da vida la actriz Verónica Sánchez), una mujer culta y de posición privilegiada atrapada en un matrimonio con un marido autoritario, que se ve obligada a huir a Madrid tras un incidente y rehacer su vida.

–¿Qué le convenció de 'La Favorita 1922'?

–Me hizo mucha ilusión volver a trabajar con Bambú Producciones. Lo último que había hecho con ellos había sido 'Velvet Colección' y a mí las series de época me encantan. Me parecen divertidísimas, porque en cada época las mujeres son completamente diferentes: puedes trabajar con los personajes desde diferentes lugares, y encuentras sitios donde te vas a volver absolutamente loca, y eso me apetecía mucho. Después me leí los guiones, vi el desarrollo de la serie y los personajes, y me encantó. También sumó que el productor de la serie es Josep Cister. Fue una de las personas que me eligió para 'Física o química'.

–Se ha consolidado como una actriz de series de época.

–Es algo que me encanta, aunque los años veinte no los había tocado. Fue divertido, pero también chocante porque me hicieron un corte de pelo muy radical, me lo cambiaron de color… Estéticamente estar en 'La Favorita 1922' ha sido una chulada por su estética, que creo que es preciosa. Estoy viviendo un sueño, quiero que la gente vea la serie y hacer hasta una séptima temporada.

–¿Ha seguido 'Física o química: la nueva generación', la continuación de la serie que protagonizó hace casi veinte años?

–Me ha encantado. Creo que los chicos están fantásticos y la serie tiene un punto más moderno, contando historias de ahora que son necesarias. Se nota además el cambio generacional que ha habido, especialmente con el tema de las redes sociales, las relaciones amorosas y mostrando el sexo de una manera más explícita que nosotros. Conocí a los actores en la 'premiere' del estreno de 'Física o química' y me parecieron unos actorazos. Les deseo toda la suerte porque tienen un talento descomunal para ser su primer proyecto.

–¿Cómo lleva la etiqueta de ser la actriz de 'Física o química'? ¿Le pesa con el paso de los años?

–Ya no le doy importancia. Nunca se la di, aunque es verdad que hubo un momento en el que dije que ya estaba bien. Entiendo que fue la serie con la que empecé, la que marcó un antes y un después en mi vida y en mi carrera como actriz. Fue un gran éxito en la televisión y marcó a mucha gente que creció con nosotros. Nunca me podré quitar la etiqueta de 'actriz de Física o química'. Y no me molesta.

–¿Puede ser 'La Favorita 1922' el gran éxito de su carrera?

–Espero que sea un nuevo hito en mi carrera como lo fue 'Física o química'. Me encantaría que esta serie consiguiera ese mismo impacto. De hecho, antes de que empezara a emitirse ya había gente que me ubicaba en la serie de 'las cocineras'.

–¿Cómo es volver a estar pendiente de las audiencias?

–Ya se me había olvidado lo que era levantarse temprano y mirar las audiencias a ver si me llevo una alegría. Es de los peores momentos que llevo, momento taquicárdico. Crees que eso mejora con el paso de los años, pero no. Lo voy a llevar igual de mal.

–¿Qué piensa de aquellos que dicen que ahora las series en la televisión en abierto no funcionan y que es mejor verlas en plataformas?

–Es verdad que las plataformas tienen más tirón, y que cada vez la gente ve menos la televisión. Eso es un hecho y está pasando. Pero nosotros tenemos la esperanza de que la gente se reenganche a ver una serie en abierto. 'La Favorita 1922' también pasará a una plataforma, como ya viene siendo habitual. La cadena está en conversaciones, pero queremos que triunfe en abierto.