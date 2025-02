Telecinco ha decidido paralizar las grabaciones de la nueva serie de Lydia Bosch. ¿Qué serie?, se preguntarán algunos lectores en este punto. Ese es el problema. Que nadie se ha enterado de que la popular actriz, que en otros tiempos triunfó en esa misma cadena ... con títulos como 'Médico de familia' o 'Motivos personales', ha regresado con una producción diaria que se emite a mediodía. Eran, efectivamente, otros tiempos. Tiempos en los que la gente veía Telecinco.

El canal tiene un problema de desafección importante. Pierde espectadores cada día. Le quedaban algunos fieles que seguían 'Sálvame' y que ahora ya no quieren saber nada de ninguna de las ofertas que se ofrecen en su lugar. Y no llegan nuevos, no interesan los estrenos. La revisión de 'Me resbala' está pasando inadvertida. Lo de Cristina Tárrega también. Lo de Sandra Barneda, más de lo mismo. Y 'Mía es la venganza' -así se llama lo de Lydia Bosch- ha seguido idéntico camino. Generan indiferencia.

La cadena arrastra un deterioro de su imagen importantísimo que no va a conseguir arreglar con cuatro remiendos. Eso hay que volver a armarlo de arriba abajo. Renovar identidad, caras, mensajes. Si no, no hay nada que hacer. El público no va a volver para encontrarse con sucedáneos. Al margen de eso 'Mía es la venganza' contaba con dos problemas propios: que la competencia ha asentado bien sus series a esa hora ('Amar en tiempos...' y 'La promesa') y que es mala. Esto último no siempre es un problema. 'Yo soy Bea' también lo era y lograba atraer a millones de personas cada día. Pero esta vez no ha colado. Las intrigas y las actuaciones son exageradas y sobreactuadas y cuesta engancharse a ellas. Suena a ya visto, a repetido, a caduco.