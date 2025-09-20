HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
Silvia Intxaurrondo. R. C.

La semana fantástica

Crítica de televisión ·

Intxaurrondo y Javier Ruiz han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:12

TVE cierra su semana fantástica, gracias a la estabilidad que demuestran sus principales apuestas y al prometedor resultado de sus estrenos. Intxaurrondo y Javier Ruiz ... han conquistado las mañanas, por delante de las ofertas de las privadas. Broncano ha vuelto fuerte. No puede con Motos, pero le planta cara. Y las series de mediodía están marcando récords. Marc Giró y Buenafuente han vuelto a ocupar las noches del martes y el jueves demostrando que quien tuvo retuvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  2. 2 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  3. 3 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  4. 4

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  5. 5 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7

    Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  8. 8 Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes
  9. 9 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura
  10. 10 Dos heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La semana fantástica

La semana fantástica