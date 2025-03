Programas interminables

Ya no se hacen programas cortos. Como '3, 2, 1... contacto', que duraba 26 minutos. O 'Supermarket', que tampoco llegaba a la media hora. El ... primero era un espacio dedicado a la ciencia que presentaba Sonia Martínez en TVE. El segundo, un concurso que conducía Enrique Simón en Antena 3. Los dos son del Pleistoceno, cuando las cadenas no estaban tan preocupadas por el 'share' y las televisiones se regían por horarios normales. Las principales apuestas empezaban tras el Telediario y terminaban mucho antes de la medianoche.

'Gran Hermano' volvió el jueves a la parrilla de Telecinco. Duró más de tres horas, acabó a las 2 de la madrugada. Y pese a esto los espectadores se quedaron sin ver entrar en la popular casa de Guadalix de la Sierra a muchos de los concursantes. No les dio tiempo. Jorge Javier, que se había pasado la emisión entrando y saliendo de los estudios de Mediaset, despidió a la audiencia cuando todavía muchos de los participantes estaban en la carretera llegando a su nuevo hogar. No pasa nada. El 'reality' está concebido para que salpique la programación, así que los seguidores del formato podrán rescatar esas imágenes en otros magacines, en el debate, en el postdebate y el supradebate que se organizarán a propósito de esta edición. Pero no deja de ser llamativo que con semejantes duraciones haya contenido que se quede fuera. La obsesión por retener al espectador hace que las tramas se alarguen en exceso y que las escaletas se descontrolen. Pasa en 'GH', en 'MasterChef', en 'La Voz'... Espacios eternos en los que se dan vueltas y vueltas a las mismas historias. Es un virus que se extiende a todas las franjas. Sonsoles ahora abarca tres horas de las tardes. Joaquín Prat se pasa casi cinco por las mañanas.