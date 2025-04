Franganillo y Carazo

A los informativos de Telecinco no los conoce ni la madre que los parió. Acostumbrados como estábamos al 'skyline' de Singapur y a los terribles ... y apocalípticos sucesos que narraba Pedro Piqueras, ahora pasa uno por esa cadena a las nueve de la noche y le cuesta reconocerla. Por allí pulula Franganillo, que ha pegado un buen lavado de cara a este espacio de noticias y lo ha hecho suyo. De momento no ha provocado mucho ruido, al menos en las audiencias. Sigue peleando por la segunda plaza, muy lejos del líder de las noches, Vicente Vallés, que continúa intratable.

A falta de pan buenas son tortas. Ya que no van a conseguir grandes datos, al menos plantean una propuesta diferente. Franganillo ya sorprendió en su etapa en TVE con sus salidas de plató para contar lo que está sucediendo cerca del espectador y de la manera más didáctica posible. El pasado lunes, como era 11-M, se fue Atocha, que era lo evidente. Había que estar. Pero también entró en la sede central del CNI. Y puso el foco en las víctimas. Fue un programa impecable, para enmarcar.

El principal problema de Franganillo es que ha creado escuela y su sucesora en la cadena pública, Marta Carazo, le anda a la zaga. El lunes también acudió a la estación de tren madrileña, incluso organizó un tributo allí con Leiva y Travis Birds, cantando, a las órdenes de León de Aranoa. Esto hace que lo de Telecinco no parezca tan especial, porque ambos aspiran a ganar en prestigio, ya que en las otras carreras no tienen nada que hacer. Por el momento. Nunca se sabe, no debería confiarse Vallés. También hubo una época en que Piqueras y su 'skyline' lideraban, y creyeron que aquello iba a ser así para siempre.