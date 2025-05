Debates en TVE

Se le ha afeado al presidente Sánchez la exposición mediática a la que se ha sometido desde que convocó elecciones. Tal vez de esta comprenda ... la importancia que tienen los medios de comunicación más allá de su ideología y que conviene mantener una relación fluida para que los mensajes lleguen. El presidente ha demostrado que se puede salir airoso de los escenarios más hostiles -aunque haya hormigas y abejas- y de paso llegar a otros públicos. Veremos cuánto tiempo le dura la predisposición.

Convendría también que se aplicase el cuento Feijóo, que ha rechazado acudir a los debates que propone TVE, alegando que la cadena no es neutral. ¿Lo es Atresmedia, grupo al que sí irá para participar en un cara a cara con el líder del PSOE? No está muy claro, pero lo sea o no estoy seguro de que organizarán el encuentro entre contrincantes para que ambos se sientan cómodos. Lo mismo pasaría en la cadena pública. Pero al PP le interesa más echar abajo el trabajo de los profesionales del ente público y sembrar de dudas una emisora que es de todos, gobierne quien gobierne, y que a fuerza de recibir palos de unos y otros lo único que estamos haciendo es desacreditarla.

A todos nos conviene que exista un canal de estas características, que no entre en guerras de audiencias y que pueda invertir en los contenidos a los que no llegan las privadas. Sobre todo en sus servicios informativos, que suelen lucirse y mucho en las coberturas internacionales y en acontecimientos históricos. ¿Son buenos en estos casos y no en otros? No cuela. La intentan usar como instrumento cuando gobiernan y como arma arrojadiza cuando están en la oposición. Y no todo debería valer porque allí hay periodistas excelentes.