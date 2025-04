Comenta Compartir

Ya lo dijo el ahora columnista Rajoy y antes presidente, todo es falso salvo alguna cosa. Él se refería a los papeles de Bárcenas, yo ... a la tele. Mucho se ha hablado sobre lo que sucede delante y detrás de las cámaras de programas de éxito como 'El Hormiguero' y 'Masterchef Celebrity'. Son formatos en los que no hay resquicio para la improvisación, en los que todo está estudiado al milímetro, en los que presentadores e invitados, jueces y participantes conocen bien cómo se va a desarrollar cada grabación. Hay equipos gigantes implicados y sobre todo mucho dinero en juego como para dejar nada en manos del azar. Obviamente no solo ocurre en estos espacios, también en otros que parecen más espontáneos como 'Sálvame' y 'Zapeando'. Eso no tiene que ser necesariamente malo.

Este grado de control se puede usar para bien y para mal, para asegurar que el ritmo no decaiga y contar con los contenidos adecuados o para realizar montajes de todo tipo. También es verdad que el hecho de conocer las reglas del juego, de ser consciente de los mimbres que hay tras cada show no impide que alguien se pueda sentir contrariado durante un rodaje por una pregunta en un tono poco adecuado o ante una reacción desmedida. Si los platós de televisión hablasen... Que algo esté ensayado, pactado, acordado con anterioridad no invalida reacciones posteriores, no deslegitima críticas. Hay que recibirlas y atenderlas del mismo modo. El 'talent' culinario de TVE acumula unas cuantas y no debería dejarlas pasar. No se nos puede olvidar que se ofrece en una televisión pública, cuyos objetivos van más allá del entretenimiento y la audiencia a toda costa. Ya son varias las advertencias en torno a su desarrollo que tendrían que hacer saltar las alarmas en algún despacho.

