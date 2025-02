El regreso de Sonia y Selena y Melody, entre los candidatos del 'Benidorm Fest' para llegar a Eurovisión

J. Moreno Martes, 12 de noviembre 2024, 12:05 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

Son 16 las nuevas candidaturas que pelearán para conseguir el pase directo a Eurovisión. TVE ha presentado a los nuevos seleccionados de 'Benidorm Fest 2025', la preselección española para el festival europeo en la que habrá regresos a los escenarios y más de una cara conocida. Entre las sorpresas, la vuelta de Sonia y Selena, las artífices del megaéxito de principios de siglo 'Yo quiero bailar', que vuelven a juntarse como dúo 23 años después para buscar otra oportunidad en el mundo de la música. Y lo harán con 'Reinas', una canción que, según confesaron, les hizo llorar.

Cuentan que vuelven a intentarlo (se presentaron para ir a Eurovisión en 2001) porque así lo ha querido el público después de más de dos décadas separadas. «Teníamos en mente la oportunidad de 'Benidorm fest' y creíamos que era el momento ideal para que el público viviera con nosotros cómo empezábamos a andar desde el principio», reflexiona Sonia sobre una nueva etapa que disfrutan más y viven más «desenfadadas». Selena, por su parte, valora el crecimiento personal de estos años, en los que ha hecho mucho hincapié en una «madurez interna y profesional». «Lo vamos a ir mostrando también en el escenario y las entrevistas. Tampoco se nos dio el espacio para conocernos. Ahora vamos a tener la oportunidad de mostrarle al público lo divertidas que somos, lo locas que estamos y lo maduras que somos también en otras cosas», dice la cantante.

También entra como repetidora Melody, cuyo primer intento para ir a Eurovisión fue en 2009 junto a Los Vivancos. Quince años después, busca una nueva oportunidad tras un periodo de descanso en la música y en un buen momento personal, en el que ha sido mamá hace ocho meses. «Me pensé en presentarme», confiesa. «No encontraba el momento perfecto aunque en la vida ese momento perfecto no existe», agrega. Su bebé, según cuenta, le ha ayudado para seguir luchando «en una profesión que es dura y en la que hay que trabajar mucho». Vuelve con 'Benidorm Fest' también arropada por su fans, que se lo pedían una y otra vez, y con la canción 'Diva': «Tiene un mensaje profundo y emocionante. No habla de la típica diva, sino de que todas somos divas: la madre que madruga, la artista que no tiene cartel…», adelanta.

En la lista de los seleccionados también habrá caras nuevas para el gran público, que buscan en 'Benidorm Fest' su gran oportunidad sobre los escenarios. Natural de Barcelona, la joven 'tiktoker' Carla Frigo, considerada como una de las promesas del pop urbano en nuestro país, probará suerte con 'Bésame', «una canción suave, elegante y muy atrevida». También debutará Celine Van Heel con su primer tema 'La casa', compuesto en colaboración con Alfred Garcia y que tratará sobre «el mal de amor».

Desde 'Operación Triunfo 2020' llega la navarra Maialen, mayormente conocida como Chica Sobresalto, con 'Mala feminista', que habla de la culpa y de las mujeres a las que se les pone palos en las ruedas. La mallorquina Daniela Blasco llevará 'Uh nana' al programa de TVE, un himno que, defiende, es «muy bailable y explosivo». Y desde Canarias se estrenará David Afonso con 'Amor barato', donde habrá muchos ritmos latinos.

Por otra parte, la cantante y compositora madrileña DeTeresa buscará convencer con 'La pena', «una cosa por la que mucha gente pasa en sus relaciones amorosas»; Henry Semler hará lo propio con 'No lo ves', un tema que habla «de esa persona que antes te quería y ya no te ofrece nada bueno»; J Kbello, exparticipante de 'Cover Night', probará suerte con 'VIP', inspirada en el amor a primera vista; y la banda K!NGDOM se estrena en 'Benidorm Fest' con 'Me gustas tú', una canción que, según prometen, los espectadores no se sacarán de la cabeza.

Cierra la lista del concurso musical de TVE Kuve con 'Loca por ti', que habla del amor verdadero, aquel «que te cuida»; Lachispa, quien fuera corista con Rosalía, devolverá el flamenco al certamen con 'Hartita de llorar'; Lucas Bun apostará por 'Te escribo en el cielo', dedicada a su madre, fallecida hace un año; Mawot, que ya estuvo presente en el Festival de Benidorm de 2001, vuelve con 'Rayo di sole', que habla del niño interior que proyecta sus sueños; y Mel Ömana con 'I'm The Queen', porque todas las personas llevan «una reina dentro».

La taquilla, para las víctimas de la DANA

El 'Benidorm Fest 2025' tendrá su particular homenaje a las víctimas de la DANA y todo el dinero que se recaude de la venta de las entradas del festival se donará íntegramente a ayudar a reparar los desperfectos en las localidades de la zona cero.

Además, el festival traerá novedades también al sistema de votación de los artistas seleccionados. Este 2025, se permitirá el voto gratuito en la competición tras varios años de reclamaciones por parte de todos los seguidores del certamen español.

Todos los artistas del 'Benidorm Fest 2025':

• Carla Frigo

• Celine Van Heel

• Chica Sobresalto

• Daniela Blasco

• David Afonso

• DeTeresa

• Henry Semler

• J Kbello

• K!NGDOM

• Kuve

• Lachispa

• Lucas Bun

• Melody

• Mel Ömana

• Mawot

• Sonia y Selena