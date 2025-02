J. Moreno Martes, 12 de noviembre 2024, 00:31 Comenta Compartir

En un cambio de registro al que quizá la mayoría del público no está acostumbrado, el actor Marc Clotet (Barcelona, 44 años) se pone al frente de Eurovisión Junior 2024, la versión infantil y adolescente del popular festival europeo, que se organiza este año por primera vez en Madrid. Estarán acompañándole Ruth Lorenzo y Melani García, exrepresentante junior, en una gala que se emitirá el próximo sábado a las 16:00 horas en La 1 de TVE, desde la Caja Mágica.

-¿Cómo le llegó la propuesta?

-Pues me llamó Televisión Española y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que pensaran en mí. ¿Que si me ha sorprendido? A medida que uno va cumpliendo años, te sorprenden cada vez menos cosas a nivel positivo. Lo que me hizo muchísima ilusión es saber que creían en mí para poder ser presentador de algo tan maravilloso como es Eurovisión Junior. Yo sabía que era algo grande pero estoy viendo ahora también que es monstruoso a nivel de lo que mueve, de la ilusión que hay detrás. El hecho de que la venta de las entradas se acabara en cuarenta minutos es un ejemplo más de lo que hay y del tamaño que tiene. Así que estoy feliz de asumir este reto y me siento superafortunado de hacerlo al lado de Ruth Lorenzo y Melani García, que en el fondo son mucho mejor personas que cantantes.

-¿Cómo se prepara para esa faceta de presentador en un evento tan importante como este?

-Tuve la suerte de que hace unos años estuve en un programa musical que se llama 'Euphoria', que se emite en TV3 y fue líder de audiencia en Cataluña. Ahí sí que fue el primer formato que presenté y me sentí muy a gusto. Yo pienso que presentar a la par que actuar es disfrutar ese momento e intentar estar presente, hacerlo desde el corazón y, cuando eso pasa, creo que lo logras transmitir al otro lado de la pantalla. Nos estamos preparando, ya hemos tenido varias lecturas de guion estos días y eso nos sirve para arroparnos mucho. También nos dan libertad para aportar lo que queramos. Hay una red, no es un salto al vacío: los tres presentadores nos vamos a ayudar, a acompañar y queremos disfrutar de esa gran noche.

-¿Es seguidor del Festival de Eurovisión?

-La verdad es que no. Mi madre sé que lo veía cuando era joven y sé de la importancia que tiene, pero no lo he seguido. He visto algunas ediciones pero lo voy a empezar a ver ahora.

-¿Y cómo han reaccionado sus niños al saber que iba a presentar la versión junior del concurso?

-Están felices con esta aventura. A ellos les encanta la música y todo lo que sea ver que su padre está haciendo una cosa distinta y en la que ellos, de alguna que otra forma, pueden formar parte, con gente más joven y cercana a ellos, pues todavía les entusiasma mucho más.

Los idiomas

-Presentar un programa de estas características requiere un nivel alto de inglés.

-Ruth Lorenzo es medio americana y Melani también habla de maravilla. En mi caso, estudié interpretación en Estados Unidos, hice un año de la carrera ahí y lo hablo muy bien. He actuado en inglés en series americanas y la verdad es que es un idioma en el que me siento cómodo. Me hace mucha ilusión hacerlo en Madrid y todo en inglés.

-¿Le ha cambiado la idea que tenía de Eurovisión al haberlo vivido desde dentro?

-Tenía una idea bastante genérica de lo que era el festival. Lo conocía y sabía que Eurovisión Junior era la parte con los más pequeños y adolescentes. No sabía todo lo que movía, la emoción que hay detrás, el cómo se cuida y la importancia que el festival tiene como evento a nivel europeo. Estoy descubriendo muchísimas cosas en Eurovisión.

-¿Y saltar como presentador de 'Benidorm Fest'?

-Yo siempre digo: a mí que me propongan, y luego ya veremos, pero me encantan los retos, lo digo una vez más. Como actor, pienso que todos llevamos una mochila en nuestro interior en la que vamos colocando todas las cosas que vivimos y luego las utilizamos para los personajes. Y qué mejor que cuando tenga que interpretar a un presentador, pues utilizar cosas vividas en una presentación real, y siendo un festival como Eurovisión Junior que van a seguir 30 millones de personas.