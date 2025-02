Mediapro despide a Jaume Roures tras 30 años al frente de la empresa

J. M. C. Viernes, 27 de octubre 2023, 16:53 Comenta Compartir

El empresario audiovisual catalán Jaume Roures se ha desvinculado definitivamente de Mediapro, la empresa que fundó hace tres décadas, y que ahora se encuentra controlada por el grupo Southwind con sede en Hong Kong. El consejo de adminitración de la corporación audiovisual ha aprobado esta salida a petición del socio chino mayoritario y sin que el propio Roures se haya pronunciado al respecto, lo que revela la fricción que se podría venirse gestando en el seno de la empresa desde hace tiempo.

El grupo audiovisual sí ha ratificado en sus cargos a Tatxo Benet como presidente y consejero delegado, cargos que ya venía ejerciendo desde hace más de diez años. Es una figura históricamente ligada a la de Roures, con quien fundó Mediapro en 1994. Ambos «han sido unas piezas clave en la evolución no solo de Grup Mediapro, sino que han sido referentes mundiales en el sector audiovisual», ha destacado la compañía.

Tatxo Benet ha asegurado que «el vacío que deja Jaume en el grupo es inmenso». Y ha apuntado que la compañía «seguirá estando en buenas manos». De hecho, el consejero delegado del grupo ha aclarado que no hay discrepancias en el seno de la empresa. «No hay, en este sentido, ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa», ha apuntado.

Sin embargo, desde hace varias semanas eran continuas las informaciones publicadas en varios medios de comunicación referidas al choque entre la sociedad propietaria y Roures. Southwind Media adquirió el 85% del capital en 2022, tras inyectar 620 millones de euros para que Mediapro pudiese amortizar una parte de la deuda que había contraído en medio de la pandemia. El negocio se vio directamente afectado por la parálisis económica, con la suspensión de las competiciones de fútbol y decenas de rodajes cinematográficos.

Precisamente son los derechos televisivos de retransmisión de La Liga o la Champions los que encarnan el grupo de la actividad de Mediapro. Aunque con el paso del tiempo ha desarrollado el negocio de producción televisiva y cinematográfica, con unos trabajos que han recibido importantes premios internacionales.

Por ahora, la mayor parte de Mediapro sigue en manos de Southwind, mientras que Roures mantiene un pequeño paquete accionarial correspondiente al 5% de la propia, aunque el mercado no descarta que definitvamente se deshaga de este capital. Por su parte, la multinacional británica WPP, tiene otro 5%, y el propio Benet, una participación similar en la corporación.

Ya en 2018, Roures y Benet, los dos socios fundadores de Mediapro, vendieron a la compañía china Orient Hontai Capital, primer grupo de capital privado del país, la mayor parte del capital de Imagina, el holding que aglutinaba entonces a Mediapro y Globomedia.

