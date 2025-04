'Marea nocturna', un pódcast brillante

La pasada semana la escritora y periodista Desirée de Fez achacaba estos últimos meses de «guiones maravillosos» y excelentes estrenos en salas, con películas como ' ... Anatomía de una caída', 'Desconocidos', 'Los que se quedan', 'La zona de interés' o 'Pobres criaturas', al parón forzoso de la pandemia. «Que volvamos al guion pensado y elaborado, que tiene al ser humano en el centro, que habla de emociones de verdad, que las cosas respiran, es por la pandemia. Fluye de ahí una tristeza, pero a la vez hubo tiempo para escribir y pensar lo que querías hacer», analizaba en 'Marea nocturna', el estupendo programa bimestral de cine fantástico y de terror, que conduce junto a Ángel Sala, director del Festival de Cine de Sitges, y los críticos Jordi Sánchez-Navarro y Xavier Sánchez Pons, para Radio Primavera.

No es 'Marea nocturna' un programa pegado a la actualidad del género, aunque sí la suele aprovechar de percha para desarrollar algunos de sus fantásticos especiales, lanzar recomendaciones -de títulos del presente y del pasado- o traer algún invitado de fuste. En este caso, el último programa volvía a ser un magnífico ejemplo de lo importante que es, como decía precisamente De Fez, parar y repensar las cosas. Berto Romero acudía al pódcast para hablar de 'El otro lado', una ficción estrenada hace ya cuatro meses y medio, un imposible en los tiempos que corren. Romero desgranó el proceso creativo de la serie de Movistar, explicó de dónde le viene el interés por el género, enumeró sus cintas favoritas e incluso habló de Buenafuente como «el amigo que me obligaba a ir hacia la luz» durante la oscuridad de la pandemia -aún se me eriza el vello-. Como diría Sánchez Pons, un programa que merece cinco estrellas sólidas y rocosas en su plataforma de pódcast favorita.