Iker Cortés Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 00:23 Comenta Compartir

Melody (Dos Hermanas, 34 años) se encuentra ya en Basilea, a punto de iniciar una semana de ensayos para la final de Eurovisión que tendrá lugar el próximo sábado 17 de mayo. Su 'Esa diva' logró seducir al público y a la crítica en el último Benidorm Fest, lo que le garantizó el pase al concurso europeo de la canción. Dice la artista que no le preocupa ninguna candidatura y asegura que se sobrepone a la presión gracias a su filosofía de trabajo. «Sea un escenario pequeño o sea un escenario grande, yo siempre intento darlo todo, dar mi corazón. Esto no va a ser menos», afirma.

-¿Cómo van esos nervios?

-Ahí vamos, aguantándolos, aguantándolos.

-¿Qué le dice de la familia?

-En mi familia están supercontentos y, por supuesto, también están nerviosos y emocionadísimos por todo lo que está pasando, por el cariño que se me está dando. Para mí es un orgullo total.

-Alberto Lorite escribió 'Esa diva' hace unos años para contar lo que usted le evocaba. A partir de ahí, iniciaron un trabajo para hacer ese mensaje extendible a más personas, para universalizarlo.

-Yo quería que la gente se sintiese parte de la canción y quería incluir lo que en realidad es la vida, a mi público también, a la gente que me sigue, a las madres, que todas están ahí, pico y pala, luchando también por sus sueños; a los artistas que están saliendo, que tienen menos posibilidades que los que ya llevan un tiempo... Un poco todo. Y, por supuesto, quería dejar claro que una diva no es más que nadie, es una persona normal como cualquier otra.

-La canción ha cambiado desde que la presentó en el Benidorm Fest. Ahora tiene más electrónica y es un poquito menos rumbera. ¿Está contenta con el resultado final? ¿Cree que ahora es más exportable, más eurovisiva?

-Bueno, yo creo que también era muy eurovisiva anteriormente, la verdad. Ahora se han limpiado un poco las pistas para que sea un sonido más de lo que se está llevando actualmente y sea más entendible, sí, pero yo creo que era igual de eurovisiva la primera que la segunda.

-¿Qué les diría a aquellos que dicen que ha perdido un poco la marca España?

-Es que la marca España soy yo también. Están las guitarras ahí, que no se han perdido, están las castañuelas, y estoy yo, que siempre defiendo mucho a la esencia de mi país, que me encanta. Creo que tenemos una cultura artística brutal que debe todavía salir y nos debemos de apoyar más aún.

-La actuación en el Benidorm Fest fue espectacular. ¿Me puede adelantar los cambios en Basilea?

-Bueno, te puedo adelantar que no va a ser igual que en el Benidorm Fest (risas). Queremos intentar sacar el mayor partido en Basilea al escenario y a las posibilidades que tenemos de luces y de todo. Pero va a ser una actuación en la que va a haber mucha energía, mucho baile y muchos sentimientos.

-¿Está preparada para las críticas?

-A ver, vamos por partes, las críticas siempre van a estar, porque nunca llueve a gusto de todo el mundo. Pero sí que es verdad que las críticas que no son constructivas nunca son bonitas. Pero yo como persona que respeto todo, también respeto eso.

-¿Cómo ha visto el recibimiento de los eurofans?

-Maravilloso, ha sido brutal el recibimiento. La gente me está apoyando muchísimo y creo que marca un antes y un después en todo esto. La gente me lo dice: «Es impresionante todo lo que está pasando con tu candidatura». Lo volcadas que están las personas, los medios... Es muy increíble.

-Está claro que es un orgullo, pero ¿impone un poco representar a España?

-A ver, por supuesto que es algo superfuerte, lo es.

-¿Y cómo se sobrepone una a la presión?

-¿Cómo? Pues entendiendo que hay que hacerlo igual. A ver, yo tengo una filosofía en el trabajo y es que sea un escenario pequeño o sea un escenario grande, yo siempre intento darlo todo. Y esto no va a ser menos, voy a hacer lo mismo que llevo haciendo siempre, que es darlo todo, dar mi corazón. Y ahora con más orgullo porque estoy representando a mi país, que eso es algo histórico.

«Vamos a hacer algo guay»

-¿Qué candidaturas son las que más la preocupan?

-No tengo preocupación, la verdad.

-¿Ninguna?

-No. Creo que llevamos una candidatura fuerte y muy completa. Por ejemplo, mi tema no tiene casi coros y eso es algo para tener muy en cuenta: cantar en un tono tan potente todo el tema, bailando, y que no tenga coros casi es superfuerte. Luego lo que pase con los puntos... Llega un momento en que se nos va de las manos, ¿no? Pero vamos a hacer algo guay.

-Estuvo a punto de concursar en 2009 en Eurovisión. ¿Por fin se hace justicia?

-No se trata tanto de que se haga justicia sino que por fin me llegó (sonríe). Yo creo que era algo que tenía pendiente y yo no sabía si iba a pasar o no, la verdad, porque nunca se sabe. En un concurso, tú no sabes lo que va a pasar. Pero he tenido todo el apoyo de la gente y del público.

-El tiempo juega a su favor: ahora estará más preparada que entonces.

-Obvio, por supuesto, los años no solo sirven para cumplir años, sino que para tener más tablas, para saber, para conocerte tú más, para todo.

-Empezó muy pronto en la industria musical. ¿Siente que se ha perdido parte de la niñez?

-Yo no tengo esa sensación. Estoy haciendo lo que quería hacer y he nacido para hacer lo que estoy haciendo. A mí me encanta mi trabajo. Y haber empezado más joven, eso que llevo adelantado, así me retiro antes (risas).

-Tuvo un hijo hace poco más de un año. ¿Cómo se concilia con toda esta vorágine eurovisiva?

-Como podemos, como podemos... Se está haciendo durillo. Es verdad que viene a muchos sitios, yo también tengo mis días de descanso y demás, pero, obvio, lo echo de menos porque es mi vida entera. Lo adoro.

-El pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la recibió en Moncloa. ¿Qué le dijo?

-Él estaba encantado. Me dio la enhorabuena por el trabajo que habíamos hecho, por cómo habíamos llevado toda la candidatura y demás, y nos deseó suerte y que nos fuese muy bien. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida siempre de que se me desee lo mejor. Es importante y es muy bonito que los demás te deseen suerte y te deseen cosas buenas. Y como he comentado a otros compañeros, me parece también muy bien que a la música se le dé su sitio. Creo que igual que al deporte, la música es muy importante y nos acompaña muchísimo diariamente y es magnífico que se tenga ahí en cuenta y que estemos apoyados.

Temas

Eurovisión