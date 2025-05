Leire Martínez romperá su silencio con una entrevista en Mitele La excantante de La Oreja de Van Gogh participará en 'Me quedo conmigo' «para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que, a veces, no nos dejan avanzar como quisiéramos»

Colpisa Viernes, 25 de octubre 2024, 19:38 Comenta Compartir

«Soy Leire Martínez y he decidido venir a 'Me quedo conmigo' para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que, a veces, no nos dejan avanzar como quisiéramos». Son las palabras de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh en el vídeo promocional que Mediaset lanzó ayer en sus redes sociales y que sirve de anuncio a la tercera temporada de 'Me quedo conmigo', el programa de Mitele, el servicio de vídeo bajo demanda del grupo de comunicación, que presenta la psicóloga Andrea Vicente y que aborda temas como la salud mental, la relaciones afectivas, la autoestima o la gestión emocional.

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, protagoniza #MeQuedoConmigo ❤️‍🩹



Un recorrido vital en terapia para sanar esas “heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos” 🫂



📲 Muy pronto en @miteleonline https://t.co/ePqwHB9XET pic.twitter.com/cstczvaY2P — mtmad (@mtmad) October 25, 2024

Tras el revuelo que supuso la salida de la artista de La Oreja de Van Gogh, la formación a la que llegó hace diecisiete años para sustituir a Amaia Montero, la cantante aseguró a los medios de comunicación que hablaría cuando estuviese preparada para ello, algo que ni siquiera hizo cuando participó en un programa de la televisión vasca en el que colabora, donde aseguró que prefería no realizar declaraciones sobre su estado o lo que había ocurrido. Ese momento parece haber llegado ahora.

Esta nueva entrega del formato llega tras la temporada de Elena Tablada, en la que la diseñadora de joyas habló sobre asuntos tan personales como su relación con su madre, la separación con David Bisbal o su divorcio con Javier Ungría. Se desconoce la fecha de estreno de la tercera entrega de 'Me quedo conmigo', pero pronto debería estar en Mitele.