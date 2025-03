Ver 'The Bear'

Vi la última temporada de 'The Bear' como el que asiste a una función de teatro. Un función larga e interrumpida, claro, porque me niego ... a hacer maratón de nada. Degusté cada capítulo con espacio suficiente para digerirlo bien, para dejar que los diálogos, la música (la banda sonora es excelente) y la comida dejaran poso. El primer episodio, como saben, es casi mudo: un hipnótico ejercicio de vanguardismo plástico. Supongo que para compensar el resto de páginas del guion, cargado con tantas palabras, con tanto drama, que uno termina noqueado como el púgil al que han golpeado por cientos de sitios en cuestión de segundos.

Sí, 'The Bear' sigue siendo una serie íntima y atractiva. Muy bonita. Poética, sin duda. Pero creo que yo me bajo del carro.

La serie terminó, probablemente, con la primera temporada. El resto, por hermoso que sea, ha sido un ejercicio de estiramiento. Un estiramiento talentoso y fantástico, como si tu grupo de música favorito se negase a bajar del escenario después del segundo bis. Pero incluso en ese concierto, o llega el final o pierde la gracia.

No me arrepiento del tiempo dedicado a 'The Bear', todo lo contrario. Sin embargo, les decía, es como asistir a una obra de teatro. Mejor dicho: a la misma obra de teatro, un espectáculo formidable, fresco e ingenioso, pero que pierde parte de su hondura por la repetición, el estiramiento y la revuelta innecesaria. Salvando las -enormes- distancias, me sucedió igual con 'Cobra Kai', que fue genial hasta que dejó de serlo. Y no pasa nada por dejar de verlas. No son peores. Ni mejores. Porque, probablemente, ambas terminaron hace tiempo.

Pienso en ese primer capítulo mudo y creo que, en realidad, era una confesión.