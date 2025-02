Comenta Compartir

La hija de mi amigo Fran acaba de hacer selectividad y de repente el tiempo me ha golpeado en el estómago. Qué rápido va todo. Hacía tiempo que no me contaba de ella y para mí seguía siendo una chavala de 13 años. El caso ... es que, hablando de todo un poco, surgió el tema de la televisión. Yo le dije que mis hijos ya no saben qué es eso de ver la tele 'normal'. Vaya, todos los niños que conozco entienden que pueden ver los dibujos que quieran pulsando algún botón en la pantalla y que eso de cambiar de canal o de aguantar la publicidad es absolutamente impensable para ellos. Y, además, ya empiezan a encontrar contenido en Youtube que les llama más la atención.

Entonces, Fran me dijo: «A ver, que no son tus hijos. Mi hija no ve la tele. Diría que nadie que ronde los 20 años la ve». Luego, pensándolo bien, llegamos a la conclusión de que lo mismo tampoco los de 30. Y, ya puestos, yo que tengo 40 casi que tampoco la veo, si siempre voy de una plataforma a otra... Así que la pregunta va en serio: ¿Quién ve la tele en casa? Pues millones de personas, que lo dicen las audiencias. Lo que no sé, la verdad, es dónde están esas personas. Yo no tengo a nadie a mi alrededor que vea la tele como lo hacíamos antes. Es decir, a todas horas. Algún amigo que ve de vez en cuando el informativo o algún concurso de la tarde, quizás. Pero algo anecdótico. Raro. Y, de una manera melancólica, es algo que me apena. Creo que ver un programa de la tele, como antes, tenía un encanto compartido. Saber que en otro salón de otra casa había otra familia como la tuya riendo o llorando por lo mismo, al mismo tiempo. Ahora, por muchos millones que haya, siento que somos islas. ¿Es eso mejor o peor? Ni idea. Pero cómo pasa el tiempo...

