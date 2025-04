Comenta Compartir

Me pareció una jugada burda por parte de Max. El día que estrenaron la serie 'El Pingüino', la colocaron en el menú justo al lado ... de 'Los Soprano' y de 'Succesion'. Los tres carteles en blanco y negro, con sus protagonistas Logan Roy, Tony Soprano y Oswald Cobblepot. O, lo que es lo mismo, Brian Cox, James Gandolfini y Colin Farrell. La sola intención de igualar el spin-off de 'The Batman' con dos obras maestras de la televisión, les decía, me pareció un atrevimiento chabacano. Luego vi el primer capítulo y, demonios, me gustó mucho. Pero mucho. Y cuando llegó el segundo capítulo tuve que aceptar la evidencia: 'El Pingüino' es una maravilla.

Ya sabíamos que Colin Farrell había hecho un trabajo excepcional en la película de Matt Reeves. Muchos todavía no se creen que el irlandés sea el que se esconde debajo de todo ese maquillaje. Farrell compone un personaje, Oz, complejo y extremo. Entrañable y brutal. Un tipo que se emociona hablando de la nobleza y la herencia, que ama a su madre por encima de todas las cosas, un tipo que, estoy seguro, piensa que es un héroe por darle trabajo a un chico de la calle. Pero también alguien capaz de hundir una cuchilla hasta el corazón del enemigo, de urdir el plan más vil y retorcido, de apretar el gatillo porque, joder, nadie se ríe de Oswald Cobblepot, ni siquiera el mayor capo de la mafia. ¿Y Batman? Ni idea. Tampoco se le echa en falta. Es más, espero que no aparezca. Es tan atractivo el universo que han construido alrededor del Pingüino, que me interesa mucho más la vida de este delincuente con ansias de poder que la del hombre más rico de Gotham. Solo van dos capítulos, pero Farrell y Cristin Milioti (la madre de 'Cómo conocí a vuestra madre') prometen una muy buena historia.

