Operación retorno

Comenta Compartir

La primera edición de 'Operación triunfo' se emitió en octubre de 2001. Lo recuerdo perfectamente. Creo que no hubo nadie sobre la faz de la ... Tierra que no lo viera, era imposible ignorarlo aunque quisieras. Es curioso lo del tiempo porque, pese a ser consciente de que han pasado 22 años, sigue siendo un programa que asocio a cuando estaba en la carrera y tenía melenas. De hecho, me parece que fue hace nada cuando Bisbal, Chenoa, Rosa y el resto de la panda se dieron a conocer. Luego miro a mi alrededor y pienso que para algunos compañeros del periódico los primeros triunfitos estaban allí antes de que ellos nacieran. Y entonces me revienta algo por dentro.

Esta vez, el regreso de 'OT' ha sido en Prime Video, una de esas plataformas digitales que llegaron a nuestra vida para cambiar el concepto de la televisión. Nos enseñaron a ver lo que queríamos ver cuando queríamos verlo. Pagamos por una supuesta libertad y unos contenidos originales que traerían el videoclub y la cartelera a casa. Sin embargo, fíjense cómo son las cosas que, cuanto más pasa el tiempo, más volvemos a lo que había antes. 'OT' se emite en directo en una plataforma de vídeo por demanda. Es decir, que Prime Video se acerca a lo que pudiera ser, por ejemplo, Telecinco. ¿Cuánto creen que tardarán HBO, Movistar, Disney+ o Netflix en emitir un programa -un reality, concretamente; vaya, 'Gran Hermano'- a la vieja usanza? Luego está lo de la publicidad, que cada vez es más normal ver un par de anuncios en mitad de un capítulo. Y también lo de compartir cuentas, que poco a poco es imposible, devolviendo a la televisión su carácter individual. Parece que era verdad: todo tiene que cambiar para que todo siga igual.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Chenoa