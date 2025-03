Recuerdo las prácticas en la tele local, hace doscientos millones de años. Qué risas nos echábamos a costa del que le tocaba ordenar las cintas ... del porno. Yo me libré, la verdad, pero todos sabíamos que era algo que podía pasar. En aquellos años, el principio de los 2000, el porno tenía un horario fijo y un espacio bastante inamovible. Y, claro, alguien tenía que dejar puesta la cinta para que se emitiera bien entrada la madrugada (lo de explicar qué es una cinta y cómo funciona lo dejamos para otro día). Esas películas eran lo más visto del día, por cierto. Era una cuestión de dinero.

El otro día me acordé de esta anécdota cuando me topé con 'Naked attraction', programa del que desconocía por completo su existencia y que descubrí porque estaba en el número 1 de lo más visto en HBO Max. Por respeto a HBO, esa plataforma que nos ha dado tantas cosas buenas, pensé que lo mismo era algo original, un reality que habría sabido encontrar una manera genuina de enfrentarse a lo que otras cadenas o plataformas ofrecen a paladas. Pero no. 'Naked attraction' es el programa que hubieran querido tener los amantes de la audiencia masiva -por decirlo de algún modo suave-. ¿De qué va? Una persona tiene que eligir, por descarte, a la persona indicada para tener una cita. Nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que van en pelotas. Pero en pelotas, pelotas. Completamente desnudos. Y no, no tengo problema con que se desnude nadie, que cada uno haga lo que le dé la real gana (aunque, la verdad, a mí me pareció que estaban un tanto incómodos e incómodas). La cosa es que hubo un tiempo en que HBO era sinónimo de 'The Wire', 'Los Soprano', 'Hermanos de sangre', 'Juego de tronos'. Y, al final, resulta que también tienen a alguien que ordena las cintas porno para sacar audiencia. Qué pena, lo del Max.