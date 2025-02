Los malos más interesantes son los que te hacen dudar. Ese tipo de personajes carismáticos y extrañamente humanos capaces de tambalear un sistema de valores, ... de tergiversar ficción y realidad con un sutil chasquido de sus dedos. Esos malos son tan poderosos que hay gente -personas como usted y como yo- que llega a disculpar barbaries bélicas o tropelías morales con discursos parecidos. Por eso Magneto, el enemigo de los X-Men, es un malo tan bueno: porque lo que predica -nos odian porque nos temen y nos temen porque nos odian- no dista mucho de los que justifican la violencia, la discriminación, el racismo... o, peor aún, los que usan ese miedo para construir bandos: o conmigo o contra mí.

'X-Men 97' es una serie de animación que han hecho para los que éramos niños en 1997. Quizás mi juicio no sea el mejor porque estoy obviamente nublado por la nostalgia, pero es que es una serie fantástica en la forma y en el fondo. Probablemente el producto Marvel más redondo desde 'Los Vengadores: Endgame'. A falta del último episodio, el próximo miércoles, nos han llevado a una de esas situaciones en las que cuando cierto personaje dice «Magneto tenía razón» todos dudamos un instante.

Esta semana he terminado 'Fallout' que es, sin duda, una de las mejores series de la temporada. Un disfrute en que no hay un capítulo que sobre, todos con una factura impecable. El caso es que al final -qué maravilla de final, por cierto- me sorprendió un personaje mirando a cámara para dar un discurso en el que, sin decirlo, deja caer que Magneto tenía razón. Qué importante escribir bien a los malos. Y qué necesario dosificar bien las historias, darles tiempo a que crezcan semana a semana. No hagan maratones, no merece la pena.