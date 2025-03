Esto era Matrix

Comenta Compartir

«Matrix es un sistema, Neo», dice Morpheo, cruzando a contracorriente un paso de peatones abarrotado por el que es imposible no chocarse con algo ... o con alguien. «Tienes que entender -añadirá más tarde- que muchos dependen tanto del sistema que lucharían para protegerlo». Llevo unas semanas que, cada vez que pongo la televisión, me siento un poco así, como Neo, intentando esquivar lo que se me viene encima. Me sucedió anoche, por ejemplo, con el último capítulo de 'Ted Lasso'. Yo quería ver 'Ted Lasso', pero Apple se empeña en ponerme delante 'Ghosting' cada vez que tiene oportunidad, como uno de esos peatones malhumorados de 'Matrix'. Y me sucedió antes en Prime, que ya no recuerdo lo que iba a ver porque, de repente, todo es 'Citadel'.

No he visto ni 'Ghosting' ni 'Citadel'. Ese no es el tema. El tema es que hay un arquitecto -o varios, más bien- detrás, alguien que dibuja caminos de baldosas amarillas para que los sigamos pacientemente, sin llevar la contraria, haciendo lo que se supone que debemos hacer. Enciendes la tele y el aparato te sugiere qué deberías ver ahora y después. Aunque así tampoco llegas a 'ver' nada, simplemente procesas, deglutes, superas una parte del código. He llegado a la conclusión de que la única forma de ser el elegido, de rebelarse contra el sistema, es mantenerse firme en lo que uno quería. Hoy creo que eso es, más que nunca, salirse de Matrix. Un éxito francamente difícil. Quizás imposible. «Matrix nos rodea, está en todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana, o al encender la tele... Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos par ocultarte la verdad». ¿Qué verdad? «Que eres un esclavo».

