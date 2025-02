La cueva de Beatriz

Hay algo en la mirada de Beatriz que ya conocía. Que ya había visto antes. O, quizás, lo había dibujado: las cejas marcadas, los ojos ... salientes, la sonrisa ancha, las manos fuertes. Su mirada, sus dos ojos negros como pozos profundos, dos agujeros negros capaces de absorber la galaxia, fue lo primero que me llamó la atención. ¿Qué has visto ahí abajo?, me preguntaba, como el resto de periodistas de la sala. Ella, Beatriz Flamini, acababa de salir de la cueva en la que había vivido 500 días en completo aislamiento. La mujer, deportista de élite, estaba detrás de los micrófonos contando su experiencia y yo, desde el asiento, no la creía.

Por un lado fue lo que no dijo, lo que evidentemente se guardó para no estropear, claro, la serie documental que veremos en algún momento en televisión -una serie que será un éxito, estoy seguro-. Pero, sobre todo, fue lo que dijo. En la rueda de prensa, varios compañeros le preguntaron a quién tenía ganas de ver, qué le preocupaba que hubiera pasado, qué sintió al salir, qué le ayudó a estar dentro... No sé, preguntas para las que uno, si se pone en esa situación, tendría mil respuestas: mis padres, mis hermanos, mi pareja, mi perro, mis amigos, mis compañeros de clase, mi profesor de pilates... yo qué sé, alguien.

Sin embargo, Beatriz dijo no necesitar nada ni nadie. Y remarcó que ella era una deportista de élite, que esto era así. Así que la lección trascendental que uno esperaría de todo esto no fue, en ningún caso, valorar la vida, la gente, lo que nos rodea. Beatriz pidió no saber nada de su círculo cercano en estos 500 días, que ellos la entendían. Supongo que sí, que la entienden, pero a mí me deja tocado. Inquieto. Y veo dos posibilidades como dos agujeros negros: o no me creo lo que ha hecho o ella es algo que ya había visto antes. Elijo no creer.