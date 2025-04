Lo de Courtois

Comenta Compartir

No me interesa el fútbol. Tampoco es que lo desprecie, pero sin duda no soy alguien que esté dispuesto a seguir semanalmente lo que pasa ... en los encuentros. Disfruto con un buen partido, con una final, con un duelo significativo. Pero así, de normal, el fútbol no me aporta nada. De hecho, soy bastante crítico con el negocio, que siempre me pareció de una falsedad muy refinada. Para mí, lo mejor que ha dado el fútbol es 'Ted Lasso' y 'Evasión o victoria'. Sin embargo, esta semana lo he pasado en grande siguiendo de cerca a Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid.

'Courtois: la vuelta del número 1', en Prime Video, gustará a los futboleros de raza, pero también a los que, como yo, quieran conocer una gran historia. Thibaut es un buen tipo al que las cámaras van a seguir durante una temporada para contar cómo es la vida de un portero en el Real Madrid. Lo que nadie podía esperar es que, al poco de empezar a rodar, se iba a lesionar gravemente. La serie se transforma para contarnos el camino de recuperación; un camino de esperanza y fe que termina, ya lo saben, ganando la Liga y la Champions. Hay algo en el fútbol contado así, como si fuera ficción, que lo hace más atractivo. O al menos para mí lo es. Es terriblemente bonito ver una jugada con la música apropiada y las voces de los protagonistas interpretando todo lo que sucedía dentro de los personajes. Así es como descubro que Thibaut Courtois es, por encima de todo, un buen padre. Alguien que podría sacrificar toda su carrera por asegurarse de que sus hijos estén bien y a su lado. Alguien que es, por otro lado, el mejor portero del mundo. Pero eso, para mí, es secundario. Menos real. Y eso que la vida de Courtois, repleta de cosas de ricos, es bastante irreal.

