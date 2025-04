Mi hija, de seis años, tardó dos segundos en decir «no canta de verdad». «Esa voz no es verdad, papá. ¿A que no?», preguntaba señalando ... a la pantalla. Fue en la previa del partido entre España y Francia, en La 1. Juan Carlos Rivero –que a mí me parece un fenómeno, por cierto– anunció que Almacor iba a cantar el tema oficial de la selección. Confieso que no tenía ni idea de quién era Almacor, pero ese es mi problema. El caso es que se puso delante de la cámara y, bueno, se supone que cantó. Pero era playback. Y a mí estas cosas me dan un bochorno tremendo. El chaval hizo lo que pudo, con sus bailes y tal. Pero nada que envidiar a Los Planetas, aquella vez que 'actuaron' en la tele con las guitarras del revés.

Luego está la canción, que se titula 'Brillos platino'. Entiendo que, una vez más, es un defecto personal, sin duda, fruto de que no entiendo la música urbana (literal, es como si fuera otro idioma y pillara palabras sueltas; sí, como Los Planetas). El caso es que no me gusta. Me espanta. Me horroriza, incluso. Pero está claro que es un problema mío, porque no puede ser que me parezca vergonzoso que de todas las canciones que podrían representar a España sea esta que, por lo visto, le gusta a tanta gente... ¿no?

Lo curioso es que mi hija apuntó acusadora a la televisión no porque fuera un playback burdo. No, dijo lo de «no canta de verdad» porque su voz no sonaba real. Lo dice siempre que escucha alguna canción en la que los artistas deforman su voz con tecnología digital. Claro, deforman tanto la voz que al final todos suenan igual. Tan, tan igual, que ninguna suena de verdad. Cuando Almacor terminó 'la actuación' y habló normal, mi hija saltó de la butaca: «¡Ves! No era su voz». Y ella sí que tiene razón.