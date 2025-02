Comenta Compartir

Creo que alguna vez les conté que estudié un año de Bellas Artes. Fue un buen año, lo pasé bien, pero también me di cuenta ... de que aquel no era mi sitio. Aquel curso descubrí un poquito las entrañas del mundo del arte que, como cualquier otro universo, tiene luces y sombras. Las luces son evidentes: el talento brillante, la capacidad creadora, la inspiración, el chispazo de genialidad, el mensaje rompedor... Las sombras no se ven tanto, pero son igualmente apabullantes: los mediocres que se venden bien, las obras que solo entienden sus autores, las revoluciones innecesarias... En fin, ya saben, lo de la lata repleta de caca que se expuso en museo y ese tipo de 'performances'.

El mundo del arte tiene esa dualidad tan maravillosa que es en sí mismo una obra de arte. Y eso lo supieron ver Mariano Cohn y los hermanos Gastón y Andrés Duprat, los creadores de 'Bellas Artes', una formidable, divertida, inteligente y mordaz serie que pueden ver en Movistar Plus. Una serie en la onda de 'El encargado' (si todavía no conocen a Eliseo, no esperen más), pero que sucede aquí, en España. Resulta que Antonio Dumas, un gestor cultural argentino, es nombrado director del Museo de Arte Iberoamericano de Madrid. Su elección -esto sucede en el primer capítulo- ya es toda una declaración de intenciones que tambalea lo woke, la filosofía 'bienqueda' y las convenciones sociales vacías de todo contenido. 'Bellas Artes' es un sanísimo ejercicio de introspección que lleva al extremo situaciones tan cómicas como fácilmente identificables: el uso del lenguaje, la revisión histórica, la excentricidad más pestilente -y esto es literal-... Seis capítulos de media hora que se beben con gusto y les dará, seguro, un buen rato de charla.

