Producciones gratis

Sé que en un tiempo en el que a uno casi le cobran por respirar -si es que hasta estamos pagando por esa descafeinada y ... enlatada versión de 'Sálvame' que es 'Sálvese quien pueda', en Netflix-, resulta impensable que haya una plataforma de 'streaming' gratuita y llena de contenidos sabrosos al alcance de nuestros dedos, pero la hay. En unos días en los que se habla, y mucho, de RTVE por los ceses fulminantes del director de Contenidos Generales, José Pablo López, y de la hasta el martes presidenta interina Elena Sánchez, con el particular juego de tronos posterior, me parece más que necesario romper una lanza a favor de RTVE Play, un servicio lleno de series, documentales y películas que cuenta además con todos los programas que la pública emite día a día y con un vasto archivo lleno de joyas que ya son incuestionables.

Una de las últimas sorpresas que la plataforma de la corporación pública ha adquirido es 'The Newsreader', la brillante ficción australiana de la que ya he hablado en estas páginas cuya segunda temporada llegaba a principios de años a Cosmo y Filmin. Pues bien, las dos entregas ya están en RTVE Play, listas para disfrutar de esa redacción periodística ambientada en una cadena ficticia en los ochenta y de la particular visión de las ficciones procedimentales que tiene esta brillante serie.

No es la única novedad. La primera temporada de 'The Chosen (Los elegidos)', la serie que aborda la figura de Jesús y cuya cuarta entrega llega estos días a plataformas como Movistar Plus+ o Acontra+, llegó ayer mismo al servicio de RTVE, mientras La 2 emite los ocho episodios que la componen entre ayer y hoy mismo. Una ficción muy apropiada para estos días de Semana Santa.