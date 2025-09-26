Dejar marchar

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, ... como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar. Evan Dando (Boston, 1967) lo tenía todo para convertirse en una gran estrella del pop. Era alto, guapo -en 1993 la revista People lo introdujo en su lista de las personas más bellas del mundo-, se defendía con la guitarra y tenía una voz profunda, que lo mismo le servía para atacar punkrockera 'Hate Your Friends' de sus primeros discos, que para emular a su adorado Gram Parsons. Pero, sobre todo, y gracias a la colaboración de compositores como Nic Dalton o Tom Morgan, tenía las canciones: 'Lovey' (1990), 'It's a Shame About Ray' (1992) y 'Come on Feel the Lemonheads' (1993) son tres joyas de los noventa. El furor por Evan Dando era tal que el artista hizo sus pinitos en la interpretación, con un cameo en 'Reality bites (Bocados de realidad)' (1994), la opera prima de Ben Stiller, y un pequeño papel en 'Heavy' (1995), de James Mangold.

Contaba recientemente Pablo Carbonell que en aquellas épocas de su vida en las que no se dejaba ver por la tele era porque estaba metido en las drogas. Eso le ha sucedido a Evan Dando durante buena parte de su vida. Enganchado a la heroína, los tiempos entre álbum y álbum fueron haciéndose cada vez más largos: 'Car, Button, Cloth' (1996), 'Baby, I'm Bored' (2003), 'The Lemonheads' (2006). Tras dos decepcionantes discos de versiones, en octubre lanzará por fin un LP con nuevas canciones, casi veinte años después. El martes en Madrid estaba errático: su prodigiosa voz se había esfumado, en los solos fallaba dos de cada tres notas, y los músicos trataban de seguirle cómo podían. Una pena.

