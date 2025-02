Cambios en Cuatro

Años llevaba Mediaset sin tomarse a Cuatro en serio. Ha pasado más de una década desde que el grupo de comunicación absorbiera una cadena que en sus cinco años de existencia había logrado hacerse con una imagen propia y conectado con un público genuinamente joven, ... gracias a programas como 'El hormiguero' -sí, el espacio de Pablo Motos nació en Cuatro-, 'Fama, ¡a bailar!' o aquel 'late night' presentado por Ernesto Sevilla y Kira Miro llamado 'Cuatrosfera'. También series como 'House', 'Entre fantasmas' o 'Anatomía de Grey'.

Todo cambió cuando Mediaset se hizo con la cadena y fue despojándola de su carácter. Animada por el éxito superlativo de Telecinco, no solo no cuidó sus contenidos -'First Dates', 'Horizonte', 'Planeta Calleja', 'Viajando con Chester' y 'Todo es mentira' serían sus grandes hallazgos desde entonces-, sino que acabó convirtiendo a Cuatro en un espacio dedicado al entretenimiento puro y duro.

Lo escenificó cuando fulminó 'Noticias Cuatro', la marca de informativos con la que había nacido y que fue sustituida por 'Cuatro al día', un contenedor con mucho debate e información más bien ligera. Mientras tanto, Atresmedia seguía haciendo fuerte a La Sexta, con una apuesta clara por los contenidos informativos. Tan confiada estaba Mediaset en que el éxito de Telecinco que no dudaba en pasar aquellas propuestas que fracasaban en la cadena amiga a Cuatro -ojo, que ocurrió al revés con 'La isla de las tentaciones'-, en una estrategia que solo puede entenderse como si una cadena fuera la buena y la otra la segundona. El resultado eran audiencias en el entorno del 5%.

Estrenos recientes como 'Focus', 'En boca de todos' o 'El chófer de Ruiz-Mateos' parece que quieren volver a insuflar de vida a la cadena. Ojalá funcionen.