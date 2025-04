Comenta Compartir

Andaba yo todavía renqueante de la covid –sí, he vuelto a caer– y currando desde casa, cuando el lunes en el 'timeline' de mi cuenta ... de Twitter me saltó una estupenda trola con forma de noticia: «Ana Rosa Quintana no volverá a las tardes de Telecinco a partir de septiembre». El primer impulso, claro, fue entrar en modo pánico. ¿Por qué? Pues porque durante las últimas semanas, el programa de la otrora reina de las mañanas se ha acostumbrado a anotar audiencias de un único dígito, muy por detrás del 'Y ahora Sonsoles', de Sonsoles Onega, en Antena 3, que el pasado viernes alcanzaba una cuota de pantalla del 13%. Y eso debe de hacer una pupa en el ego bastante considerable.

A los pocos segundos, quedó bastante claro que aquello era un bulo, pero lo más sorprendente ha sido la reacción de la propia Ana Rosa, que se ha referido al asunto en un par de ocasiones. La primera fue el mismo lunes, cuando despidió el programa con un: «¡Nos vamos, pero mañana volvemos, pasado, al otro y en septiembre!». «Muy bien», asentía a su lado Boris Izaguirre. Pero es que el martes, durante la sección que conduce su sobrino Kike Quintana, la presentadora volvió a insistir en el tema. «Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas», le preguntó el colaborador. «¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?», se hacía la sorprendida la presentadora. «Pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí, en familia, tranquilamente, a solas, yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va», continuaba Kike, entre risas. «No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones. En septiembre aquí voy a estar sentadita», zanjaba Ana Rosa. Será verdad, pero para tratarse de un burdo rumor, anda que no le está poniendo ganas para desmentirlo.

