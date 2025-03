Hace algo más de ocho años, el presentador Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 63 años) pasó de ser el rey de los concursos en televisión a ... hacer de celestino en el exitoso 'First Dates'. El ya famoso 'dating show' celebra este miércoles San Valentín, a las 22:00 horas con un programa especial que salta esta vez de Cuatro a Telecinco para seguir ayudando en la búsqueda del amor.

–En época de Tinder, 'First Dates' sobrevive. ¿En dónde está el secreto?

–En elegir muy bien a los participantes del programa, en buscar gente que sea muy abierta, muy empática y auténtica; y en hacerles caso cuando eligen sus preferencias en el amor. Creo que no hay más. El gran secreto son los participantes que vienen al restaurante y se abren.

–¿Ha cambiado su perfil en estos ocho años?

–Más que ir cambiando se ha ido ampliando. Hay diversidad de géneros y de orientaciones sexuales que quizás al principio no se atrevían tanto a venir al programa. Una vez que comprobaron que el programa era muy respetuoso y absolutamente abierto a cualquier fórmula, pues se fueron animando. Por lo demás, el perfil psicológico sigue siendo el mismo: es gente que cree en el amor y que busca compañía porque necesita compartir su vida con alguien.

–Mucha gente va al programa para poner fin a la soledad, la 'pandemia silenciosa' del siglo XXI. ¿Lo ha notado?

–La soledad es un problema bastante importante hoy. En la pandemia se reforzó esa sensación angustiosa de estar solos en el mundo. Eso se nota en el programa, porque cada vez son más los que te confiesan que no pueden vivir en soledad, e incluso que hay gente que se siente sola que vive en pareja.

–¿Cómo se enfrentan a quienes van solo para buscar la fama?

–En general la gente no viene a contar trolas. Nosotros hemos tenido un caso que lo detectamos y lo tratamos con mucho respeto, pero también con mucha contundencia para expulsarlo del restaurante y del universo del amor. Fuera de ese caso particular y excepcional, todo el mundo viene en busca del amor. Lo que pasa es que también hay una minoría, un grupo de personas que lo que vienen buscando es la experiencia, pero eso no es nada ilegítimo. 'First Dates' no es el lugar para hacer un casting y convertirse en actor, en cantante o en famoso de la noche a la mañana. Pero eso pasa muy poquito, la verdad. La mayoría viene con necesidad real de encontrar pareja, compañía y amor.

–¿Qué no se debe hacer en una primera cita para que funcione?

–Se aprenden muchas cosas en el día a día. Por ejemplo, no hay que llevar la voz cantante continuamente y no dejar hablar a tu pareja. Se aprende que conviene escuchar mucho. Hay que hacer preguntas con educación, sin ser especialmente curioso. Y que hay que invitar a una primera cita, porque eso es un detalle de cortesía y de respeto maravilloso. Tampoco pedir espaguetis en la primera cita, porque es muy dudoso que no te manches la camiseta o incluso la punta de la nariz. Y eso tira al traste toda la cita.

–Una generación le conoció como el de los concursos, pero ahora ya es cupido. ¿Cómo llevó este cambio profesional?

–Como profesional me dio la oportunidad de hacer lo que es más difícil: cambiar el registro, reinventarse, hacer una cosa distinta. En nuestra profesión, cuando haces algo bien, parece que tienden a encargarte esa labor toda tu vida. Hacer '¿Quién quiere ser millonario?', que fue un grandísimo concurso, me estigmatizó durante muchísimos años. Las cosas diferentes te permiten crecer, aprender y salir de tu zona de confort no es fácil. 'First Dates' supuso esa oportunidad de mostrar otro tipo de registro y de hacer cosas que son igual de enriquecedoras.

–El programa salta por primera vez a Telecinco. ¿Pasará al canal principal de Mediaset?

–No creo que se estén planteando pasarlo a Telecinco, lo que han decidido es que cuando haya un evento así maravilloso como es el día de San Valentín, se le va a dar un poquito más de visibilidad colocándolo en Telecinco. Creo que es algo muy puntual.

–'First Dates' se ha disparado en audiencia. ¿A qué lo achaca?

–La verdad es que sí que siento que en el último mes y medio, en dos meses, nos hemos ido al 9% y 10% de audiencia. ¿Por qué? Supongo que poco a poco los productos van penetrando en el consumidor, van gustando y, de una forma inconsciente, la gente va apostando por ese formato. 'First Dates' siempre da un ratito de felicidad y entretenimiento. Es el resultado de una inercia positiva que comenzó hace ocho años.