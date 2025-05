RTVE da luz verde al fichaje de Broncano por 28 millones

Iker Cortés Madrid Miércoles, 10 de abril 2024, 10:38 Comenta Compartir

A la cuarta fue la vencida. El consejo de administración de RTVE ha dado este miércoles luz verde al fichaje de David Broncano y su equipo por dos temporadas, con un coste de 28 millones de euros y un blindaje de 18 meses. La decisión se ha tomado durante una convocatoria extraordinaria que comenzaba hacia las 11:30 horas y que, como ha ocurrido a lo largo de estas convulsas semanas, no ha estado exenta de polémica.

Según fuentes de la Corporación, los dos bloques que habían mostrado su profunda división durante el último mes, han mantenido este miércoles el sentido de su voto. Con la ausencia una vez más de la expresidenta interina Elena Sánchez, el acuerdo ha recibido cuatro votos a favor por parte de la presidenta interina, Concepción Cascajosa; del otro consejero a propuesta del PSOE, Ramón Colom; del vocal del PNV, Juan José Baños, y de uno de los dos vocales propuestos por Unidas Podemos, Roberto Lakidain.

Cuatro 'síes' frente a los tres votos en contra de los tres vocales del PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro, Carmen Sastre) y, nuevamente, la abstención de José Manuel Martín Medem (vocal del PCE a propuesta de Unidas Podemos en su día, pero ahora integrado en Sumar). En realidad, el escenario era idéntico al de la semana pasada, cuando la presidenta paralizó las votaciones de todos los proyectos audiovisuales. Cascajosa pidió entonces informes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la Abogacía del Estado para ver si en una situación como esta, con cuatro consejeros a favor, tres en contra y una abstención, podía hacer uso del voto de calidad, algo que ambos organismos han avalado. Por eso en esta ocasión la presidenta interina ha esgrimido su voto de calidad, alcanzando los cinco votos necesarios para dar el visto bueno al acuerdo. Fuentes cercanas al consejo de administración de la Corporación señalan que el resultado plantea dudas jurídicas y aseguran que se va a analizar si el informe de la Abogacía del Estado no incumple los Estatutos de RTVE.

La aprobación del consejo era el último escollo del acuerdo, que ya contaba con el visto bueno del equipo jurídico y del comité de compras de la Corporación. Por el camino, la polémica en torno al fichaje estrella de la temporada ha servido para escenificar la profunda división no solo en el consejo de administración de RTVE, sino también entre la expresidenta interina Elena Sánchez y la alta dirección. Una división que llegó a su cénit justo antes de las fiestas de Semana Santa, con los ceses del director de Contenidos Generales de RTVE José Pablo López y de la propia Elena Sánchez.

El contrato

La intención del ente público es trasladar el concepto de 'La resistencia' al 'access prime time' de La 1 para plantar cara durante la próxima temporada a 'El hormiguero' de Pablo Motos, un espacio de humor y entrevistas que hoy por hoy es el más exitoso de la televisión española. No será empresa fácil, por eso el acuerdo de dos temporadas -la primera discurrirá de septiembre de 2024 a julio de 2025 y la segunda, de septiembre de 2025 a julio de 2026, con un mínimo de 155 programas por año-, a razón de 14,07 millones de euros cada una, blinda de alguna manera la producción de Encofrados Encofrasa, propiedad de Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce -la presencia de los tres es condición obligatoria «salvo acuerdo en otro sentido»- y El Terrat ante la posibilidad de que el espacio de entrevistas y humor no alcance las expectativas en términos de audiencia.

En este sentido, durante los 18 primeros meses, es decir los doce de la primera temporada y los seis primeros de la segunda, no hay cláusula de corte. La decisión implica que aunque los datos de audiencia sean malos, el programa no podrá ser cancelado. Eso sí, si durante su primera temporada no mantiene la audiencia media de la cadena en esa franja horaria, un 7,5%, el contrato señala que se podrá modificar su horario de emisión inicialmente prevista o «adoptar otra solución de común acuerdo», algo que acercaría el espacio al 'late night'. Esto significa que el presentador jienense y su equipo serían intocables hasta la segunda mitad de la segunda temporada. Solo entonces podría resolverse el contrato si no se llega a los mínimos de audiencia establecidos durante cuatro meses consecutivos. Unos mínimos que, de seguir emitiéndose en 'access prime time' estarían en el 7,5% y en el caso de haberse relegado al 'late night' rondarían el 8% de cuota de pantalla.

Con alrededor de 160 entregas por temporada, cada entrega se emitirá de lunes a jueves a partir de las 21:30 horas o las 21:45 horas, lo que implica una reducción de entre 25 y 10 minutos de la segunda edición del Telediario. De esta forma, la duración del informativo se acercaría a la que tenía cuando La 1 contaba con publicidad. Cada capítulo tendrá una duración de entre 70 y 80 minutos, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA de media por episodio. El acuerdo también apunta a que el presupuesto por temporada podría rebajarse en función de las necesidades del programa y de nuevos acuerdos entre las partes. Finalmente, la producción será en falso directo, pudiendo llevarse a directo por necesidades de RTVE, previo acuerdo con El Terrat.

Con la luz verde del consejo de administración, el equipo dará el salto a la televisión generalista y en abierto, todo un reto para un espacio que ha calado entre la audiencia más joven, a través de sus 'reels' en redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok, pero que aún debe demostrar su buen comportamiento en la televisión en abierto y lineal y ante los medidores de audiencia que son quienes finalmente deciden si algo tiene éxito o no.

Ayuso ve un insulto el fichaje La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de un «insulto a la televisión pública» el fichaje de David Broncano y su programa 'La Resistencia' en TVE y ha asegurado que con el dinero que se desembolsará bastaría «para atender a 600 pacientes de ELA, todos los de la Comunidad de Madrid». Con esta cifra ha asegurado Ayuso que además de a los pacientes de ELA también se podría pagar el sueldo durante un año a 400 médicos y mantener 3 centros de salud. «Tanto el interés en la sanidad pública y tanto interés en lo público... ¿Cómo puede ser que contratan a las productoras privadas a tocateja con el dinero de todos?», ha lanzado la presidenta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de este jueves.