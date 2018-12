Famous: «Sería brutal que un negro representara a España en Eurovisión» Fotografía facilitada por RTVE de Famous, ganador de Operación Triunfo «OT» 2018. / Efe El cantante sevillano, de origen nigeriano, gana 'OT' JULIÁN ALÍA Jueves, 20 diciembre 2018, 21:25

Todavía «en estado de 'shock'», Famous Oberogo (Bormujos, Sevilla, 19 años) sigue «intentando asimilar» que es el ganador de la última edición de 'OT', que tuvo su final menos vista de la historia en número de espectadores (2.231.000 y 19,4% de 'share'). El joven de origen nigeriano se impuso en la gala de la madrugada de este miércoles (terminó bien entrado el miércoles) por tan solo un punto (36% de los votos) a Alba Reche (35%) en una batalla a tres en la que Natalia (29%) quedó en tercera posición. A Famous le encantaría hacer una colaboración con sus dos últimas rivales.

- ¿Qué va a hacer con los cien mil euros del premio?

Gran parte irá para mis padres. Y también para una ONG. Todavía no tengo claro cuál. Y un viaje con algunos compañeros. Y un piano...

- ¿En algún momento se vio como ganador?

En ningún momento. Solo pensaba en disfrutar de la gala y ya está.

- ¿Llegó a pensar en abandonar la academia?

No, no. Tenía a mis compañeros, que me apoyaban en situaciones de caída y bajón. Echaba de menos a mi gente, pero los compañeros me daban fuerzas. Quizá el peor momento fue cuando se fue Marta, pero con los demás también me llevo muy bien. No tengo ningún problema con ninguno.

- ¿Vio la edición anterior?

La verdad es que no, pero cuando me presenté al cásting dije: 'Voy a ver un poco. A ver dónde me estoy metiendo'.

- ¿Y cómo se le ocurrió presentarse al concurso?

Viendo Eurovisión. Pensé: 'Quiero hacer eso, lo que están haciendo en el escenario'. Estuve hablándolo con mis amigos, y me dijeron que para ir a Eurovisión tenía que presentarme a 'Operación Triunfo'. Tuve mis dudas sobre si hacerlo o no. Y la semana anterior al cásting en Sevilla lo decidí. Fui con mis amigos. A ellos no los cogieron, pero a mí sí.

- ¿Qué le parece su posible canción para Eurovisión?

Guapísima. Me encanta. Lo primero que pensé fue como: 'Buah, qué vozarrón'. En el momento de grabarla en el estudio estaba supernervioso, porque eso ya era Eurovisión, y si la cago, no.

- ¿Por qué le hace tanta ilusión ir a Eurovisión?

En España veo como que la población negra está menos valorada. Que una persona negra represente a España en Eurovisión sería algo brutal. No solo para la población negra, sino para visibilizar otras culturas. Creo que he hecho un buen trabajo para ello, y que ir a Eurovisión lo haría todavía más.

- ¿Cree que la condición racial ha podido influir también en el concurso?

Realmente no lo había pensado. No lo sé, la verdad.

- ¿Qué estilo va a buscar ahora fuera de la academia?

Tengo claro el estilo que quiero hacer. Normalmente mi estilo es soul, góspel, un poco de pop también. En mi recorrido por 'Operación Triunfo' también he hecho otras cosas, como bolero, o rap, que nunca lo había hecho.

- ¿A quién veía como favorito?

Al principio a Noelia. Luego, cuando se fue, estaba entre Natalia y Alba. Y claro, cuando solo quedábamos Alba y yo, pensé: 'Es ella seguro'.