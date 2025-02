J. Moreno Martes, 23 de enero 2024, 00:20 | Actualizado 11:25h. Comenta Compartir

Acostumbrada a hacer las preguntas a políticos, la periodista Ana Pastor (Madrid, 46 años) da el salto al entretenimiento con el concurso 'Generación TOP', que se emite la noche de los miércoles en La Sexta y donde se enfrentan a famosos de distintas edades para competir por ser la mejor de todas las generaciones.

–¿Cómo se tomaron en La Sexta su paso a un concurso?

–Les sorprendió y les encantó, a partes iguales. Tenía la misma duda como la puede tener cualquiera, pero habíamos estado en el equipo mirando formatos y, de manera natural, surgió la idea. Después de haber hecho las galas de '¿Dónde estabas entonces?' surgió la idea de formatear eso que ya hacíamos en un concurso. Y a la cadena le gustó. Es todo un reto, porque nunca he hecho un concurso, pero es verdad que mi papel se parece bastante a todo lo que he hecho hasta ahora, que es preguntar. Aquí regaño menos que con los políticos

–¿Es más difícil lidiar con políticos o personajes famosos?

–Los políticos sin duda son más difíciles por la tensión que hay entre los partidos. Aquí ha habido piques, es un concurso en el que todos quieren ganar, pero ha sido divertido. Ese entretenimiento que genera este tipo de formatos se nota en el ambiente. Nosotros íbamos a disfrutar. Yo empezaba en cero e incluso han pasado gente, como Olga Viza, que nunca había participado en un concurso. Es maravilloso que podamos sentarnos con gente muy diferente, competir y reírnos.

–¿Piensa que los jóvenes son los más preparados pero lo tienen más difícil?

–Es una generación a los que hemos llamado en el programa los 'like'. A mí me tenían completamente fascinados ya antes del programa pero también en el concurso, y te diría que de mis descubrimientos, muchos pertenecen a esa generación. Me han sorprendido durante el programa. Son una generación con muchas preguntas en general sobre la vida, y a veces tienen pocas respuestas. Tienen retos muy complicados pero son retos que también tenemos que compartir con ellos.

–Roberto Leal le dio algún consejo para los concursos.

–A algunos de los presentadores los he tenido incluso concursando en el programa. Robero Leal es una maravilla de compañero. Creo que he conocido a poca gente que esté tan arriba como él y que sea tan maravilloso. Quise hacer una pequeña venganza porque a él le criticaron por el acento andaluz cuando le dieron 'Pasapalabra'. Decían que no sabía vocalizar. Y entonces, era Roberto Leal, el andaluz, el que enseñaba a vocalizar a la torpe Ana Pastor, madrileña. Se me ocurrió esa promo, que hemos grabado juntos, y era mi pequeña venganza a aquellos que le criticaban.

–¿Va a dejar el periodismo por el entretenimiento?

–La suerte de trabajar en Atresmedia es que lo puedo hacer compatible con 'El objetivo' o los especiales informativos. Voy a seguir haciendo lo mismo y también el concurso. Es una suerte que te dejen tocar todos los palos. He aprendido mucho empezando de cero un formato en el que todos éramos el mismo equipo. Todo era nuevo para nosotros.

– ¿Hay un cierto hartazgo de la información política?

–Creo que La Sexta tiene una marca muy diferenciada con el tema de la información. Y lo sigue siendo. La apuesta sigue siendo estar dónde está la noticia. Es verdad que ahora mismo, creo que por el efecto del encierro por la pandemia, la gente necesita ver algo más abierto. Este concurso está muy bien porque hay preguntas de cine, televisión y política. A mí me ha gustado hacerlo porque quiero ver a gente diferente pasárselo bien.

–Se ha caracterizado por ser contundente con los insultos que ha recibido en redes sociales. ¿Teme que estos ataques puedan ir más allá?

–Sí, absolutamente. Hace ya como dos años tuve que cerrar los comentarios de Twitter de manera casi general por una campaña de acoso tremenda. Me parece impresentable a cualquiera que se lo hagan. Una de las cosas que se está perdiendo, y que no solo pasa en redes, es la educación. Está muy bien ser críticos, por supuesto también con los periodistas, pero creo que la falta de educación y la agresividad rompen las reglas del juego y no es bueno para nadie.