La extraña desaparición de la camarera de un barco del CSIC que denunció una agresión sexual

Hace justamente un año, el buque oceanográfico García del Cid, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), atracaba de emergencia en Gandía (Valencia), pero la tripulación no estaba completa. María del Carmen Fernández, gallega, de 43 años, casada y con tres hijos, que trabajaba como camarera a bordo, había desaparecido. La mujer había denunciado cuatro años antes a un compañero por una agresión sexual en el camarote. El caso se archivó sin condena para el acusado, lo que provocó que ella estuviera meses de baja y con tratamiento psicológico. Pidió el traslado a otro barco, pero ambos volvieron a coincidir.

'Salvados' aborda este caso y el de otras mujeres que denunciaron abuso sexual en alta mar. En su regreso, este domingo a las 21:25 horas en La Sexta, el espacio presentado por Gonzo reconstruye la historia de Mari Carmen. La justicia cerró la investigación al no ver hechos probados de delito en la desaparición. Se barajó como hipótesis el suicidio pero su cuerpo nunca fue hallado. Entre sus pertenencias se encontró su diario personal, al que el programa ha tenido acceso. Además, se van a mostrar mensajes de WhatsApp que envió a su familia y que revelan el calvario que Mari Carmen sufrió durante mucho tiempo.

«La historia de Carmen es la de una empleada con la particularidad de que trabaja en alta mar. En mi primer 'Salvados' hablamos de acoso laboral en grandes empresas, pero, escuchando a la familia de Mari, nos damos cuenta de las consecuencias que tienen en el día a día ciertas situaciones que pasan habitualmente y que a veces no se le da la importancia que tienen», explica el periodista en un encuentro con medios, en el que pone el foco en el CSIC, que, a su juicio, no mostró empatía en el seguimiento de este caso.

El periodista entrevista, por primera vez en un medio de comunicación, a José Ramón, su marido, que cuenta que su esposa ya había denunciado en 2018 a uno de sus compañeros de tripulación por agresión sexual. 'Salvados' también habla con María José, la cuñada de Mari Carmen, que expresa cómo logró recuperarse anímicamente tras el episodio de acoso. En el reportaje explican que estaba muy ilusionada cuando el pasado septiembre se iba a volver a embarcar en una misión del CSIC. Sin embargo, estando ya Mari Carmen a bordo en el barco, recibieron unos mensajes en el que revivía su pesadilla. Lo siguiente fue la desaparición.

Ambiente claustrofóbico

La nueva temporada de 'Salvados' se adentra en una realidad que viven mujeres en alta mar. Casos de acoso que se sufren con violencia, en un ambiente claustrofóbico, jerarquizado y sin escapatoria como es un buque oceanográfico. «La historia de Mari Carmen no es algo extraordinario y no ha sido casualidad. En el CSIC, en los últimos meses, se han dado doce denuncias por acoso. Y lo que no ha habido es ninguna solución», denuncia Gonzo.

«En un lugar tan masculinizado como es el de la mar, en unos espacios tan cerrados como es un barco, y en un espacio de tiempo que puede durar hasta cuatro o cinco meses sin salir, ¿cómo puede ser que habiendo esta realidad, un organismo público del Gobierno más feminista de la historia, como se suele decir, permita que estas cosas sigan pasando?», cuestiona el presentador. En el caso de Mari Carmen, el CSIC decidió en julio despedir a toda la tripulación del buque García del Cid. También activó el protocolo de acoso sexual tras las denuncias. Sin embargo, algunas voces han criticado que este reglamento no se cumple.

En 2019, el presentador gallego tuvo la difícil tarea de relevar a Jordi Évole en un formato en el que el catalán dejó su impronta personal. Pero Gonzo logró marcar su propio estilo que ya es reconocido para la audiencia. La nueva tanda de reportajes, según explica, pretende ofrecer un nuevo concepto a 'Salvados' a través de un único objetivo: dar la voz a los protagonistas de las historias, tal y como ocurre en la primera entrega del programa dedicada a Mari Carmen. «Cuando hablas con los protagonistas de una historia la humanizas», justifica.

Marca 'Salvados'

Para Gonzo, la marca de 'Salvados' es un «valor» al que a cada tema le dedican muchas horas con una pregunta que se plantea todo el equipo: ¿Qué tenemos que hacer para hacer lo que no hacen los demás? «Y esto no nos lleva a hacer las cosas a lo loco, sino que tenemos que hacerlas siendo 'Salvados'. El nombre obliga a mucho, sobre todo a respetar al espectador», manifiesta Gonzo. «Nosotros trabajamos para conseguir algo que no tenga nadie y que sea ilustrativo», añade el periodista. El programa de La Sexta cerró el curso pasado con una media del 6,2% de cuota de pantallas y 849.000 espectadores.

A lo largo de la nueva temporada, 'Salvados' viajará al País Vasco para conocer de cerca cómo vivían los escoltas personales en el País Vasco en los años más duros de ETA, cuando cualquiera podía ser su objetivo. El formato de La Sexta dedicará otra entrega a mostrar la cara más oscura de las redes sociales y lo hará de la mano de personas que han trabajado en estas plataformas.

Gonzo y su equipo también centrará uno de sus programas a la historia de una de las bandas de indie más míticas de la escena musical española: Supersubmarina. Sus miembros contarán a Gonzo como un grupo de amigos logró cumplir su sueño primero para verlo truncado después con el accidente de tráfico que sufrieron.