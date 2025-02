Eurovisión considera que  'Zorra' es «apta» para el Festival

Alain Mateos Lunes, 5 de febrero 2024, 20:51 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

María Bas (Alicante, 1968) y Mark Dasousa (Alicante, 1974), o lo que es lo mismo Nebulossa, ganaron el sábado el 'Benidorm Fest' con 'Zorra', una fusión de pop electrónica y música de los 80 que canta hacia el empoderamiento de la mujer y la liberación de los prejuicios. Una atrevida apuesta, convertida ya en todo un éxito de escuchas en las plataformas musicales, que tiene un claro mensaje para Europa y el resto del mundo, en la que cambia la acepción de la palabra como insulto. «La palabra 'zorra' va a empezar a verse de otra manera. La hemos resignificado totalmente», explica la cantante, en una idea que comparte su marido.

Pero como en todas las ediciones anteriores ya se han dado los primeros 'eurodramas'. Los hay críticos, que no comparten que se diga una treintena de veces la palabra 'zorra'. Y María Bas –a la que le gusta que le llamen Mery– se ha encargado de responderles: «Es fácil, no tenemos veinte años. Nos la suda todo». No cambiarán ni una coma de la canción.

Y no lo tendrá que hacer. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmó ayer que la canción 'Zorra' es «apta» para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024, que se celebrará el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia). «La UER entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción presentada por RTVE para representar a España», destacó la orginazación del certamen.

Desde RTVE, su directora de Comunicación, María Eizaguirre, también zanjó el asunto con contundencia. «La palabra 'zorra' está en la Real Academia Española (RAE) y la letra es totalmente acorde a la normativa actual», puntualizó.

Las normas del Festival de Eurovisión son muy contundentes al respecto. No se permiten ni insultos, ni palabras malsonantes, ni consignas políticas, ni publicidad subliminal en los temas y las actuaciones. Por este motivo, en cada edición, la UER acuerda también con los paises concursantes la puesta en escena de cada una de sus canciones.

«A la fachoesfera le hubiese gustado más el 'Cara al sol'» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes 'Zorra', interpretada por el dúo Nebulossa. «Yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gusta más este tipo de canciones», aseguró en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press. Asimismo, expuso que «el feminismo es justo, pero también puede ser divertido». «Al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres. Es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», señaló sobre una canción que también defendieron la ministra de Igualdad y el de Cultura.