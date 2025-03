J. Moreno Martes, 3 de septiembre 2024, 00:02 Comenta Compartir

Fue el formato con el que se dio a conocer entre el gran público. 'Pesadilla en la cocina' estrena este martes (22:50 horas) su novena temporada en La Sexta, con el chef Alberto Chicote (Madrid, 55 años) a los mandos. El formato regresa con nuevas realidades y conflictos, pero con un objetivo común: salvar a hosteleros y restaurantes al borde del colapso. En sus diez años de emisión, el espacio ha promediado un 10,7% de cuota y más de 1,8 millones de espectadores.

-En el primer programa vemos que se encuentra con cucarachas en un restaurante. ¿Es lo peor que ha visto?

-Cuando hablamos de lo peor de 'Pesadilla' muchas veces no tiene que ver con esto. Hay cosas que a mí me parecen aún peores, como esa sensación de desánimo, de desinterés, de falta de trabajo, de esfuerzo. Al final son cosas que son bastante más difíciles de solventar que una plaga de cucarachas. Pero claro, sí que es verdad que te llama mucho la atención que alguien, cuando tiene un problema de ese tipo, no le haya puesto una solución previa. Nadie está exento de que tengas un problema de plaga, pero si no le has puesto remedio entonces sí que tienes un problema.

-¿Se ha ablandado después de tantas temporadas de 'Pesadilla en la cocina'?

-Creo que no soy especialmente duro, porque yo he tenido jefes bastante más duros que yo. Cuando vamos a hacer 'Pesadilla' con nuestro cliente, no contamos con muchísimo tiempo para andar haciendo cositas. Tenemos una semana para resolver muchas cosas, para resolver muchos problemas y para poner los puntos sobre las íes. Hay que ir directo al grano. Y si algo no está, pues sencillamente no está.

-¿Qué es lo que no soporta de un restaurante?

-Hay algunos que acusan ese problema de suciedad; y hay otros que tienen, por ejemplo, una falta de gestión y de cariño. Y hay otros dueños a los que directamente les da igual. Yo amo este oficio y cualquier cosa así me parece hiriente y me enerva mucho. Si eres del Real Madrid, te molesta que se metan con tu equipo. A mí el fútbol me da igual, pero yo me enfado cuando maltratas a una lubina o no tienes las cosas como deben estar.

-En otras ediciones denunciasteis que os llegaron a cortar la luz y el gas durante alguna grabación. ¿Ha vivido otro momento así?

-En esta temporada no hemos llegado a vivirlo así directamente, pero sí que hemos estado en el borde. Hay que tener en cuenta que cuando uno llama a 'Pesadilla' es porque ya no puede más. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces se llegan a situaciones en las que no han pagado a la Seguridad Social o el gas y la luz.

-¿Hay mucho ego en los restaurantes?

-Creo que hay un poco de todo. La parte más romántica de la restauración está muy bien: me encanta abrir un restaurante, voy a poder atender yo, que vengan mis clientes, mis amigos... Eso mola. ¿Qué pasa? Que detrás de eso siempre hay mucho trabajo, mucha dedicación y esfuerzo, pero también hay que disfrutarlo. Yo siempre rompo una lanza a favor del oficio, porque a mí no me parece que, como se dice por ahí, este sea un trabajo muy sacrificado. Es un trabajo como otro cualquiera, donde a la gente que nos gusta pues disfrutamos de hacer lo que hacemos y no haríamos ninguna otra cosa.

-¿Ha reservado el 31 de diciembre por si le vuelve a tocar presentar las campanadas con Pedroche?

-La verdad es que no lo sé, y esto lo digo todos los años, porque es una verdad muy grande. Lo que sé es que el 31 de diciembre voy a trabajar, no sé dónde, si en la tele o no. Si Antena 3 quiere contar conmigo para hacer las campanadas un año más, que ya sería el décimo, pues bien. Porque es algo que me encanta hacer, he aprendido muchísimo, y bueno, no sé cómo expresarlo, pero siempre es un orgullo que la cadena cuente conmigo. Personalmente todavía no tengo noticias de que lo vaya a hacer, pero bueno, en algún momento lo avisarán y me dirán.

Temas

Antena 3