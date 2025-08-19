J. Moreno Martes, 19 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

La periodista Cristina Lasvignes (Madrid, 47 años) regresó a la televisión para sustituir a Jorge Javier Vázquez en 'El diario de verano', el 'talk show' que emite Telecinco cada tarde a las 18.30 horas. La presentadora fue voz en el mítico programa de radio 'Hablar por hablar' y en 'Las mañanas Kiss', de Kiss FM. En la pequeña pantalla condujo el magazine vespertino 'Tal cual lo contamos' (Antena 3) y 'Esto es vida', un programa de salud que emitió La 1 en el año 2015. Tras su paso por la cadena pública, dejó la primera línea de la tele para centrarse en su faceta empresarial y colaborando con la Fundación CRIS Contra el Cáncer, apoyando iniciativas de investigación y dirigiendo espacios documentales.

–¿Qué consejos le dio Jorge Javier?

–Que memorice bien los nombres, porque es habitual equivocarse. También las puertas del plató. Parece muy sencillo, pero es como: '¿Por dónde pueden salir los invitados?' Unos por la izquierda, otros por la derecha. Otros consejos son para mí, nos los quedamos para los dos. Desde el primer minuto que nos conocimos, porque no nos habíamos visto en persona, ha sido muy cariñoso y acogedor.

–¿Pasó un casting?

–Sí. Nadie me llamó a mi casa. Me propusieron hacer un casting por el que pasaron otras personas. Hice la prueba y pasé un proceso de selección. No hay edad, ni estatus que te ahorren esos procesos. De hecho, la llamada no la esperaba. Me pilló incluso fuera de España.

–¿Qué supone regresar a la tele?

–Una sorpresa muy grande. Lo vivo con ilusión, pero con nervios casi a partes iguales. Siempre me he puesto nerviosa, no es algo raro en mí, pero de joven eres más alocada y te tiras a la piscina. He hecho programas en el pasado y no entiendo cómo me metí ahí, sin saber nada.

–¿Perdió la esperanza de volver al medio?

–No, porque no lo buscaba. He tenido la gran suerte de estar durante años dedicada a la radio, luego a la televisión y siempre a la comunicación. Estos años de parón me han servido para dedicarme a otro tipo de comunicación y lo he compaginado mejor con mi vida personal.

–¿Viene para quedarse?

–Claro que sí. Cuando una vuelve a tener ganas de estar delante de una cámara, y encima me toca este maravilloso premio, te vuelve el gusanillo y tienes muchas ganas de hacer muchas cosas. E incluso también proyectos que ya tenías tú en mente con tu productora, o con la fundación.

–¿Qué aprendió durante el parón televisivo?

–A escuchar. Eso lo aprendí en 'Hablar por hablar' (Cadena SER). Pensaba que era algo natural pero me he dado cuenta de que no. Si nos escucháramos un poquito más y dejáramos al otro que se exprese, que te explique lo suyo sin tú tener que darle tu opinión… Eso es esencial. Por eso este programa es maravilloso, aquí solo tengo que escuchar.

–¿Deja a sus hijos ver el programa?

–Pues tienen 10 y 11 años y sí, lo han visto alguna vez y en verano obligatoriamente. Ahora las madres somos muy controladoras con lo que ven en el móvil, así que les tendré que explicar que ahora sí pueden ver la tele. Les dejaré ver un trozo. A mí me hace ilusión que me vean. El último programa en el que yo estaba de presentadora de cara delante de la cámara ('Esto es vida', un programa de salud en TVE) estaba dando de mamar a mi segundo hijo. Compartir con ellos la tele, y que me vean en directo, me hace una ilusión tremenda.

–¿Cómo va a llevar someterse de nuevo a las audiencias?

–Estés pendiente o no, el mensaje lo recibes todos los días. Siempre lo he dicho, es una faena que en televisión no imiten a la radio, donde recibimos las notas cada tres meses en el Estudio General de Medios (EGM). Decir que no te importan es mentir absolutamente. Además, Jorge Javier me dejó el listón muy alto, con unos datos de audiencias muy buenos y espero mantenerlos dignamente este verano.