El lunes, cuando llegué al gimnasio, alguien había pintado un Goku en la pizarra de los ejercicios. Como le vi muy solo, hice a su ... lado a Vegeta y a Piccolo, que siempre fueron mis personajes favoritos. En mitad de la sesión, entre flexiones y saltos, la gente empezó a preguntar quién era el autor de los dibujos. Mi clase es muy bonita porque hay gente de todas las edades, desde los 20 a los 50. Y fue curioso, porque los mayores pensaban que los más jóvenes no conocerían 'Bola de dragón' y los más pequeños se ofendían porque ¿quién demonios no conoce 'Bola de dragón'?

Para nosotros, los cuarentones, eran los dibujos animados que veíamos en la merienda, en Canal Sur (nuestra televisión autonómica). Ahora se ve en libros, plataformas digitales, videojuegos y hasta en el cine. Madre mía, todavía recuerdo cuando en los 90 hubo un movimiento en asociaciones de padres de toda España para que retiraran la serie porque era muy violenta para los niños... ¿Lo recuerdan?

La obra de Akira Toriyama une a varias generaciones: de abuelos a nietos. Y nos une en una complicidad que pervive eternamente en el relato, en la fantasía, en ese mundo imposible y a la vez tan real que nace en las historias. El lunes, en el gimnasio, Akira Toriyama ya estaba muerto, aunque no lo supimos hasta el viernes. Yo me enteré llevando a los niños al colegio, con un mensaje en el grupo de amigos del whatsapp. Se lo conté a mi hijo en la puerta del cole y, apenado, me preguntó: ¿Habrá otro que pueda seguir haciendo 'Bola de dragón'? Sí, le dije, seguro que hay muchos. Pero ninguno como él.

Akira Toriyama ha sido uno de los artistas más influyentes de nuestra era y su legado será eterno. Descansa con afán, ha sido una aventura grande y llena de emoción. Lo conseguiste.